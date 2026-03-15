¿Cierran el Estadio Monumental por racismo para el clásico Universitario vs. Alianza Lima?

La reciente activación del protocolo antirracismo en el Estadio Monumental ha puesto en duda la presencia de público para el próximo Clásico peruano. Durante el encuentro entre Universitario de Deportes y UTC, se reportaron expresiones discriminatorias desde la tribuna sur contra un jugador cajamarquino.

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Organismos se pronuncian sobre caso de racismo

El Ministerio de Cultura del Perú no tardó en emitir un comunicado oficial rechazando estos presuntos actos de discriminación étnico-racial. La entidad solicitó información a la FPF y a la Liga de Fútbol Profesional para garantizar que los hechos sean sancionados bajo la normativa vigente.

Ministerio de Cultura del Perú y su comunicado sobre el caso de racismo. (Foto: X).

Por su parte, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) recordó la vigencia de la Ley n.° 30037, la cual sanciona la violencia en espectáculos deportivos. La institución exhortó a los directivos de los clubes a tomar medidas urgentes para erradicar estas conductas de los recintos nacionales.

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Especialista legal y deportivo opina al respecto

El abogado especialista en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, explicó que el sistema disciplinario internacional no requiere una condena penal para aplicar castigos. Esto abre la posibilidad de que la Comisión Disciplinaria de la FPF actúe de oficio antes del partido ante Alianza Lima.

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Entre las sanciones contempladas en el Reglamento Único de Justicia se encuentran multas económicas superiores a las 2 UIT y el cierre de tribunas. Sin embargo, el escenario más temido por la hinchada crema es la obligación de jugar el siguiente partido oficial a puertas cerradas.

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¿Qué pasará con Universitario y el Estadio Monumental?

Actualmente, Universitario de Deportes se encuentra bajo la lupa, ya que el Clásico está programado para la Fecha 9 del Torneo Apertura 2026. De confirmarse una sanción drástica, el coloso de Ate no podría albergar a los más de 50 mil espectadores esperados para abril.

Instituto Peruano del Deporte hace petición a la Liga 1. (Foto: X).

Los antecedentes en el fútbol peruano muestran que actos similares han terminado en el cierre de sectores específicos del estadio, como ocurrió en 2022. No obstante, la presión de las autoridades gubernamentales podría forzar una medida más ejemplar en esta ocasión para marcar un precedente definitivo.

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La directiva de Universitario tendrá que presentar sus descargos y colaborar activamente en la identificación de los responsables de los cánticos. Según el protocolo, el club organizador es responsable de la conducta de sus espectadores, sin importar si hubo omisión o culpa directa.

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Alianza Lima espera por una decisión real

El equipo íntimo, Alianza Lima, también se mantiene a la expectativa de la resolución final, ya que un estadio vacío cambiaría el entorno competitivo del duelo. El Clásico de 2026 es uno de los eventos más esperados del año, dado que la “U” llega como vigente tricampeón nacional.

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En los próximos días, la Liga de Fútbol Profesional deberá confirmar si el Estadio Monumental mantiene sus garantías para recibir público. Por ahora, la incertidumbre reina entre los aficionados que esperan que el racismo no termine opacando la fiesta más grande del fútbol local.

ver también ¿Insultos racistas en el Estadio Monumental?: Universitario reveló todo lo que habría pasado realmente

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