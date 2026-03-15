VER EN VIVO Cusco FC 1-0 Cienciano GRATIS por el Torneo Apertura vía L1 Max: Gol de Callejo

Callejo estuvo cerca de anotar el primer gol del partido, pero el balón lo terminó pasando por muy poco.

Cusco FC estuvo cerca del primero, pero el palo rechazó el balón y no permitió que se cante el 1-0.

Por el cierre de la fecha número 7 del Torneo Apertura, el cuadro de Cusco FC recibe a Cienciano en un ‘Derbi Cusqueño. Este duelo se disputará este domingo 15 de marzo desde las 18:00 horas de Perú, encuentro que tendrá las dos hinchadas presentes. La transmisión será vía L1 Max, pero también se podrá disfrutar desde Bolavip Perú completamente gratis.

En el lado de Cusco FC no viene en su mejor momento, pero está en busca de volver a competir en los primeros lugares. Justo llega de vencer a Deportivo Garcilaso por la mínima diferencia en el Cusco. Así que esta vez volverá a estar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Esperando subir del puesto 12 en el que se encuentran.

Por su lado, Cienciano viene mejor con 10 puntos en la tabla que lo posiciona entre los 6 primeros. Lo cual demuestra que son uno de los candidatos a luchar por un torneo internacional. Pero claro, para conseguirlo necesita también comenzar a sacar puntos en condición de visitante. Algo que está en búsqueda para poder ser un candidato incluso a pelear arriba.