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Liga 1

VER EN VIVO Cusco FC 1-0 Cienciano GRATIS por el Torneo Apertura vía L1 Max: Gol de Callejo

Cusco FC se enfrenta a Cienciano en un nuevo 'Derbi cusqueño', partido por la fecha número 7 del Torneo Apertura 2026.

¡Final del primer tiempo!

Se acaba la primera parte en donde Cusco FC va ganando ante Cienciano por 1-0.

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45+2' ¡Goooooool de Cusco FC!

Facundo Callejo anotó de cabeza, el argentino pone el 1-0 en el Cusco.

44' ¡Cambio en Cusco FC.

Iván Colman se va del partido por una lesión, mientras que ingresa Gabriel Carbajal.

40' ¡Cambio en Cienciano!

Por una lesión Santiago Arias no sigue en el partido, en su lugar ingresa Henry Caparó.

31' ¡El palo niega el primero!

Cusco FC estuvo cerca del primero, pero el palo rechazó el balón y no permitió que se cante el 1-0.

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28' ¡Primera tarjeta del partido!

Ampuero es el primer amonestado del partido por una falta ante Garcés.

23' ¡Tremenda jugada de Cusco FC!

El cuadro de Cusco FC tuvo la oportunidad para el primer gol, pero al final se terminó yendo afuera.

13' ¡Cusco FC cerca del primero!

Ítalo Espinoza terminó de salvar a su equipo tras el remate de José Manzaneda.

10' ¡Se salva Cusco FC!

Nueva llegada de Cienciano que ya comienza a avisarle a Cusco FC.

0'

5' ¡Primera llegada de riesgo!

Callejo estuvo cerca de anotar el primer gol del partido, pero el balón lo terminó pasando por muy poco.

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¡Arrancó el partido!

Ya se juega el Cusco FC vs. Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega.

¡Plantel de Cusco FC!

El plantel de Cusco FC está listo para el duelo ante Cienciano.

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¡El plantel de Cienciano!

El plantel de Cienciano ya está en el Inca Garcilaso de la Vega.

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¡Alineación de Cusco FC!

El cuadro de Miguel Rondelli sale con el siguiente once ante Cienciano.

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¡Alineación de Cienciano!

El cuadro de Horacio Melgarejo sale con el siguiente once.

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¡Bienvenidos al Cusco FC vs. Cienciano!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos el minuto a minuto del Cusco FC vs. Cienciano.

Por Bruno Castro

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Cusco FC vs. Cienciano.
© GeminiCusco FC vs. Cienciano.

Por el cierre de la fecha número 7 del Torneo Apertura, el cuadro de Cusco FC recibe a Cienciano en un ‘Derbi Cusqueño. Este duelo se disputará este domingo 15 de marzo desde las 18:00 horas de Perú, encuentro que tendrá las dos hinchadas presentes. La transmisión será vía L1 Max, pero también se podrá disfrutar desde Bolavip Perú completamente gratis.

En el lado de Cusco FC no viene en su mejor momento, pero está en busca de volver a competir en los primeros lugares. Justo llega de vencer a Deportivo Garcilaso por la mínima diferencia en el Cusco. Así que esta vez volverá a estar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Esperando subir del puesto 12 en el que se encuentran.

Por su lado, Cienciano viene mejor con 10 puntos en la tabla que lo posiciona entre los 6 primeros. Lo cual demuestra que son uno de los candidatos a luchar por un torneo internacional. Pero claro, para conseguirlo necesita también comenzar a sacar puntos en condición de visitante. Algo que está en búsqueda para poder ser un candidato incluso a pelear arriba.

Bruno Castro
Bruno Castro
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