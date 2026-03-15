La categórica calificación que le dio Ricardo Gareca a Mano Menezes como técnico de la Selección Peruana

El exentrenador de la Bicolor, Ricardo Gareca, rompió el silencio en una entrevista exclusiva para el programa “Desvelados” de América TV. Sus declaraciones sobre la llegada de Mano Menezes al banquillo nacional han generado un fuerte impacto en el entorno deportivo.
Mano Menezes según Ricardo Gareca
Gareca no escatimó en elogios al calificar al estratega brasileño como un técnico de “mucha experiencia”. Para el “Tigre”, la trayectoria que precede a Menezes es un aval suficiente para confiar en este nuevo proceso que inicia la Selección Peruana.
El estratega argentino enfatizó que este es un nuevo comienzo para el equipo de todos y que el respaldo es fundamental. “Hay que apoyarlo y desearle lo mejor a él y a la Selección”, señaló con total sinceridad ante las cámaras de América TV.
Durante la charla, Gareca reafirmó su vínculo emocional con el país al declararse un hincha más de la Blanquirroja. Su postura busca generar un ambiente de unidad nacional frente a los retos que se avecinan en las clasificatorias y torneos internacionales.
¿Ricardo Gareca volverá a la Selección Peruana?
La pregunta que todo el Perú se hace sobre un posible segundo ciclo de Gareca también estuvo presente en la entrevista. Ante la consulta de si volvería a dirigir a la selección en un futuro, su respuesta fue tan breve como esperanzadora.
“Uno nunca sabe lo que pueda pasar”, confesó Gareca, dejando la puerta abierta a cualquier escenario en los próximos años. Estas palabras han encendido nuevamente la ilusión de un sector de la hinchada que guarda gratitud por su gestión anterior.
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Mano Menezes está bien valorado
Por ahora, el foco del “Tigre” está en transmitir estabilidad y respeto hacia el trabajo que desempeñará Mano Menezes. Su validación pública es un gesto de caballerosidad deportiva que busca calmar las aguas en un periodo de transición crítica.
La entrevista en “Desvelados” cierra una semana de intensos rumores, estableciendo una tregua necesaria para el nuevo cuerpo técnico. El respaldo de un referente como Gareca es, sin duda, el mejor punto de partida para la era de Menezes en el Perú.
DATOS CLAVES
- Ricardo Gareca declaró en exclusiva para el programa “Desvelados” de América TV.
- Mano Menezes fue calificado por el exentrenador como un técnico de “mucha experiencia”.
- “Uno nunca sabe” fue la respuesta de Gareca sobre volver a dirigir a Perú.