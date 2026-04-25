Tras rechazar a Universitario, Fabián Bustos quiere robarse un jugador crema

Universitario de Deportes está en la búsqueda de un nuevo entrenador para suplir la partida de Javier Rabanal. Uno de los apuntados en la lista era Fabián Bustos, a quien pretendían puesto que ya sabe como funciona el plantel. Pero este tiene club y no quiere irse de ahí, más bien está pensando en un jugador de la ‘U’ para reforzar su plantel.

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En Colombia se ha podido conocer mediante el periodista Carlos Antonio Vélez del programa Palabras Mayores que Andy Polo podría volver a emigrar. Al parecer Millonarios sería su destino, esto debido a que el DT argentino lo tendría como uno de sus jugadores favoritos. Así que buscaría intentar contratarlo para tener un equipo más fuerte.

Andy Polo en entrenamientos de la U (Foto: Universitario).

Polo es uno de los jugadores más importantes tiene el cuadro de Jorge ‘Coco’ Araujo. Es uno de los referentes, esto debido a que comenzó su carrera desde las divisiones menores del cuadro ‘crema’. Pero hoy en día eso sí, no pasa uno de sus mejores momentos, esto a pesar de ser titular indiscutible en el plantel. Pero a la hora de jugar, recibe muchas críticas de los hinchas.

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La hinchada no está contento con el nivel del carrilero por la derecha, básicamente se quejan de sus decisiones en ataque. No es un jugador que suela centrar muy bien, así que ahí tiene un punto débil que le está pasando factura. Tampoco en el ataque decide si patear o pasar el balón, lo que le termina perjudicando a la hora de jugar.

Los números de Andy Polo este 2026

Como se mencionó líneas arriba, Andy Polo es un jugador que ha sido titular en gran parte de esta temporada. Pero una de sus debilidades es que no termina de aportar al gol. Esto es algo en lo que está en debe este año 2026, debe mejorar mucho esto en busca de ser un futbolista que pueda ser más útil en los últimos metros del campo.

En lo que va de la temporada tan solo se perdió un total de 2 partidos por un tema de lesiones. Hablamos de un esguince de tobillo y una distensión de muslo que no le permitieron estar en la cancha.

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Andy Polo celebrando (Foto: Universitario).

Después, Andy Polo logró disputar un total de 11 partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, en cuanto a goles no ha hecho ninguno por lo pronto, solo ha dado una asistencia y todo esto en 978 minutos en el campo de juego.

Sobre el valor que tiene hoy en día el extremo de 31 años es de 850 mil euros según la página Transfermarkt. Por lo que sería un valor estimado por lo que tendría que pagar Millonarios si es que lo quiere fichar. Aunque teniendo en cuenta que tiene contrato solo hasta final del 2026, podrían ficharlo incluso más barato.

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