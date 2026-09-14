Universitario mostrará las agresiones de Alianza Lima mediante un video del clásico en Matute

Alianza Lima habría cometido infracciones, fuera de la cancha. Universitario cuenta con un video explícito, donde se muestran las agresiones.

El clásico del fútbol peruano disputado en el Estadio Alejandro Villanueva ha dejado secuelas que van mucho más allá del resultado deportivo. Tras la importante victoria de Universitario de Deportes por 2-1 frente a Alianza Lima en condición de visitante, el ambiente festivo de la jornada se vio severamente empañado por tensos momentos registrados en las instalaciones del recinto de La Victoria.

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Situación tensa en el clásico del fútbol peruano

La controversia trascendió lo acontecido durante los noventa minutos de juego para trasladarse al plano estrictamente disciplinario. Luego de la finalización del partido, salieron a la luz graves denuncias sobre presuntas conductas antideportivas e infracciones cometidas por parte de integrantes del club íntimo en las zonas de tránsito hacia los camerinos.

Universitario se llevó el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima. (Foto: X).

El caso tomó una dimensión pública de gran alcance a partir de las declaraciones del periodista Tavo Serpa, comunicador especializado en la cobertura del entorno de Universitario. A través de su cuenta oficial de Twitter, el profesional de la información reveló que la institución crema cuenta con pruebas audiovisuales contundentes que respaldan las acusaciones hacia la delegación blanquiazul.

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Un video explícito revela incidentes tras el partido

El material en video, descrito como un registro explícito y detallado, documenta agresiones físicas que habrían sido ejecutadas directamente por personal del equipo local. La prueba audiovisual expone directamente: “El jefe de equipo de Alianza Lima cobardemente empujando por la espalda a un integrante del cuerpo médico de Universitario”.

Frente a estos sucesos, la publicación periodística puso en evidencia un fuerte cuestionamiento hacia la postura institucional del equipo victoriano. Serpa sentenció de manera contundente respecto a la actitud del cuadro íntimo: “Se cansan de enviar comunicados en contra de la violencia, pero sus mismos integrantes la ponen en práctica. Incoherencia total”.

Las imágenes difundidas no solo exponen el roce físico entre los profesionales de ambos planteles, sino que también reavivan la polémica sobre la seguridad y el control del comportamiento de los comandos técnicos. Este tipo de actos altera la tranquilidad y empaña la fiesta deportiva en un escenario con alta rivalidad como es el coloso victoriano.

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El jefe de equipo de Alianza Lima cobardemente empujando por la espalda a un integrante del cuerpo médico de Universitario.

Se cansan de enviar comunicados en contra de la violencia, pero sus mismos integrantes la ponen en práctica.

Incoherencia total. https://t.co/F7tt4iplLl — Tavo Serpa (@tavo_serpa) September 14, 2026

Universitario presentará las pruebas ante la FPF

En respuesta a la gravedad de los hechos presentados, la directiva de Universitario de Deportes evalúa presentar formalmente este expediente audiovisual ante la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol. El objetivo central de la diligencia consiste en exigir sanciones ejemplares y la apertura inmediata de un proceso administrativo contra los involucrados.

El material grabado resultará determinante para que el tribunal disciplinario evalúe el informe de los delegados del partido e imponga las medidas correctivas correspondientes. Con esta iniciativa, la institución estudiantil busca sentar un precedente firme para erradicar la violencia verbal y física en las zonas internas de los recintos deportivos del balompié nacional.

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