Alianza Lima responde a la denuncia realizada por Universitario después del clásico peruano

Alianza Lima responde a la enorme denuncia presentada por Universitario. Después de que se jugó el clásico del fútbol peruano, por la Liga 1.

El ambiente en el fútbol peruano se mantiene altamente encendido tras la denuncia formal presentada por Universitario de Deportes ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). La directiva merengue elevó un reclamo oficial señalando severas irregularidades en la logística y presuntas restricciones arbitrarias sufridas por su delegación en el recinto deportivo.

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Según la posición planteada por el club visitante, las medidas aplicadas por el cuadro local entorpecieron el normal desenvolvimiento de sus dirigentes, y expusieron la falta de garantías en las instalaciones. Esta situación provocó un fuerte malestar institucional que desencadenó el pedido inmediato de sanciones para los organizadores del compromiso.

Alianza Lima fue local en el último clásico contra Universitario. (Foto: Paloma del Solar).

Alianza Lima aclara su postura sobre la logística

Frente a las duras acusaciones recibidas, la institución victoriana no tardó en marcar su postura oficial para respaldar el trabajo desplegado por su equipo operativo durante la jornada. Desde el cuadro blanquiazul argumentan que todas las decisiones tomadas en el estadio respondieron estrictamente a pautas de seguridad preestablecidas para un evento de alto riesgo.

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El periodista Kevin Pacheco dio a conocer la versión del club íntimo durante la emisión del programa L1 MAX, revelando la justificación detrás del aislamiento del sector visitante. “Alianza Lima indica que cumplió con los protocolos aprobados de la Liga. La ventana estaba cerrada para evitar cualquier contacto de la Administración de la U con los hinchas”, precisó el comunicador al referirse al incidente.

Con esta aclaración, la directiva victoriana sostiene que el cierre del espacio asignado a la delegación rival no buscó perjudicar el trabajo de la comitiva crema. Por el contrario, aseguran que se trató de un procedimiento estándar diseñado para neutralizar posibles roces verbales o provocaciones directas con la hinchada local.

El pronunciamiento final queda en manos de la FPF

Desde la perspectiva del equipo organizador, el cumplimiento de estas normas operativas cuenta con el aval reglamentario de la competición y se ejecutó en estricto apego a las directivas vigentes. De este modo, Alianza Lima busca demostrar que actuó de manera preventiva para resguardar el orden y la seguridad en el recinto.

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🎙️@kevin23pacheco: "Alianza Lima indica que cumplió con los protocolos aprobados de la Liga. La ventana estaba cerrada para evitar cualquier contacto de la Administración de la U con los hinchas".



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T#ALL1MITE pic.twitter.com/2cPn82Nr9k — L1MAX (@L1MAX_) September 14, 2026

Universitario espera justicia por sufrir en el clásico

Por su parte, Universitario insiste en que las medidas adoptadas resultaron desmedidas, por lo que solicitó una evaluación minuciosa de los hechos ocurridos. La Comisión Disciplinaria de la FPF deberá analizar tanto las actas oficiales del partido como los descargos presentados por ambas partes antes de tomar una decisión.

Se prevé que en los próximos días la autoridad disciplinaria emita un fallo definitivo que ponga fin a esta nueva controversia entre los clásicos rivales del balompié nacional. La resolución sentará un importante precedente sobre los límites logísticos y las garantías de seguridad en los futuros enfrentamientos de la Liga 1.

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