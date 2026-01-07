Universitario de Deportes sigue en la búsqueda de jugadores para completar el plantel que jugará la temporada 2026. Si bien ya han llegado algunos jugadores como Caín Fara y Héctor Fértoli, se esperan más nombres, sobre todo ante algunas salidas. Por ejemplo, con la llegada de Rodrigo Ureña a Millonarios, ya se negocia por un posible reemplazo.

El elegido para reemplazar a Rodrigo Ureña en la posición de ancla en el mediocampo sería otro jugador extranjero. Según informó Tavo Serpa, hay negociaciones para el arribo del uruguayo Agustín Álvarez Wallace, quien ya había sido mencionado como opción hace algunas semanas.

Tweet placeholder

De último paso por Deportes Unión La Calera de Chile, ya se despidió de este club y debe volver a Montevideo City Torque, dueño de su pase. Sin embargo, la información del mencionado periodista permite ilusionar al hincha ‘crema’ con su posible llegada.

Hay negociaciones entre Universitario, Montevideo City Torque y Agustín Álvarez Wallace

Universitario ya está en conversaciones con Montevideo City Torque para hacerse con los servicios de Agustín Álvarez Wallace, según informó Serpa en su cuenta de X (Twitter). De hecho, hasta reveló que tuvo contacto con el entorno del futbolista.

Agustín Álvarez Wallace, en negociaciones con Universitario (X @tavo_serpa).

“Ojalá se dé, la ‘U’ es un club muy grande“, le dijeron desde el entorno de Álvarez Wallace, jugador uruguayo de 24 años. Si bien ha estado en Deportes Unión La Calera de Chile, cuenta con experiencia en clubes importantes de Sudamérica como Peñarol y Atlético Nacional de Colombia.

Precisamente, en estos dos últimos clubes, este mediocampista uruguayo coincidió con un ex Alianza Lima. Disputó 30 partidos en compañía de Pablo Ceppelini, quien terminó su vínculo con la institución ‘blanquiazul’. Entre 2021 y 2022, ambos jugaron en el ‘Carbonero’, mientras que en la temporada 2024 coincidieron en el ‘Verde de la Montaña’.

La despedida de Agustín Álvarez Wallace de Unión La Calera

A través de sus redes sociales oficiales, el futbolista uruguayo comunicó su salida de Unión La Calera, lo que posibilita la chance de que City Torque lo negocie con Universitario. Este fue su mensaje:

Tweet placeholder

Llegó el momento de despedirme del club, después de un año que me dejó muchísimo. Me voy con el corazón lleno, porque desde el primer día me hicieron sentir en casa: el club, la ciudad, la gente y cada persona que forma parte de este lugar.

Fue un año de aprendizaje constante, de crecimiento y de experiencias que me van a acompañar para siempre. Quiero agradecer especialmente a mis compañeros, por el día a día, por el apoyo en los buenos y en los momentos difíciles, y por empujar siempre para adelante juntos.

Al cuerpo técnico y a todos los que trabajan en silencio para que todo funcione, que también son parte de lo que vivimos día a día. Defender esta camiseta fue un orgullo, y siempre voy a valorar el respeto y el cariño con el que me trataron.

Hoy se cierra una etapa, pero me llevo lo mejor y la tranquilidad de haber dejado todo cada vez que me tocó estar. Les deseo de corazón lo mejor en lo que viene. Gracias por todo, Calera.

Las estadísticas de Agustín Álvarez Wallace en 2025

¿Cómo llegaría Agustín Álvarez Wallace a Universitario? En la temporada 2025, disputó un total de 29 partidos con la camiseta de Deportes Unión La Calera (21 por la liga y 8 por Copa Chile) donde no marcó goles ni dio asistencias. Claramente, su posición apunta a darle equilibrio al mediocampo y aportar en defensa.

Ha jugado mayormente como pivote o ancla, aunque también ha disputado partidos acompañado de otro mediocampista en el eje, dependiendo del sistema de juego que puso su entrenador. Eso sí, ha jugado la mayor parte del año, aunque en la parte final tuvo algunas ausencias.

Datos claves