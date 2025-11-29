Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

¿Se va de Universitario? Rodrigo Ureña sorprendió con llamativo mensaje tras rumores de salida: “Última…”

El volante chileno estaría cerca de dejar el cuadro 'crema' para emprender nuevos rumbos tras ser tricampeón nacional.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Rodrigo Ureña en Universitario.
© Getty Images.Rodrigo Ureña en Universitario.

Rodrigo Ureña aparece entre los futbolistas que podrían dejar Universitario de Deportes después de conseguir el tricampeonato de la Liga 1. El volante cuenta con varias propuestas y ya ha mencionado en distintas oportunidades que desea afrontar un desafío distinto en su trayectoria profesional. En las últimas horas, el chileno sorprendió a los hinchas con un mensaje que muchos interpretaron como una posible despedida.

Publicidad

Aunque la participación del cuadro ‘crema’ en el torneo local ya terminó, el equipo optó por seguir entrenando con la intención de no perder ritmo de cara a la próxima temporada. Esta etapa será clave para poder conquistar el tan esperado tetracampeonato.

El mensaje de Rodrigo Ureña

Bajo ese contexto, el último viernes, Universitario llevó a cabo su última jornada de trabajos previo al inicio del periodo de descanso. No obstante, entre las especulaciones acerca de una posible partida, Rodrigo Ureña llamó la atención al compartir en sus historias de Instagram un mensaje que sonó a despedida.

El mediocampista expresó su gratitud hacia el equipo por todo lo vivido durante los tres años que defendió la camiseta ‘crema’.

Publicidad

Última foto del año. Gracias por tantos momentos especiales, somos tricampeones”, se pudo leer en la publicación del futbolista junto a una imagen del plantel completo de la ‘U’. Una publicación que vuelve a encender las especulaciones sobre su posible partida.

Rodrigo Ureña, Universitario
Sebastián Britos desafiante, liquidó a Universitario tras hacerse oficial su salida: “Me parece…”

ver también

Sebastián Britos desafiante, liquidó a Universitario tras hacerse oficial su salida: “Me parece…”

¿Lo quieren en Colombia?

En los últimos días salió a la luz que Olimpia de Paraguay había mostrado intención de sumar al mediocampista chileno para la campaña 2026. Sin embargo, según se pudo conocer, el interés no se limita al club paraguayo: dos equipos del fútbol colombiano también siguen de cerca al volante tricampeón con Universitario, entre ellos Millonarios.

Publicidad

DATOS CLAVES

  • Rodrigo Ureña compartió un mensaje en Instagram, interpretado como despedida, tras la última jornada de trabajos de Universitario del año.
  • Rodrigo Ureña agradeció en su publicación los momentos vividos en los tres años que defendió la camiseta ‘crema’.
  • El mediocampista chileno Rodrigo Ureña está en el radar de Olimpia de Paraguay y dos clubes del fútbol colombiano, incluyendo Millonarios.
Publicidad
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Libertadores 2025 Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto
Copa Libertadores

Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Libertadores 2025 Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

En Brasil ponen a la final de Libertadores entre Palmeiras y Flamengo por encima del Boca vs. River
Copa Libertadores

En Brasil ponen a la final de Libertadores entre Palmeiras y Flamengo por encima del Boca vs. River

Britos liquidó a la 'U' tras hacerse oficial su salida: "Me parece...."
Universitario

Britos liquidó a la 'U' tras hacerse oficial su salida: "Me parece...."

Palmeiras - Flamengo: las alineaciones para la final de la Copa Libertadores 2025
Copa Libertadores

Palmeiras - Flamengo: las alineaciones para la final de la Copa Libertadores 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo