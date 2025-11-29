¿Se va de Universitario? Rodrigo Ureña sorprendió con llamativo mensaje tras rumores de salida: “Última…”

Rodrigo Ureña aparece entre los futbolistas que podrían dejar Universitario de Deportes después de conseguir el tricampeonato de la Liga 1. El volante cuenta con varias propuestas y ya ha mencionado en distintas oportunidades que desea afrontar un desafío distinto en su trayectoria profesional. En las últimas horas, el chileno sorprendió a los hinchas con un mensaje que muchos interpretaron como una posible despedida.

Aunque la participación del cuadro ‘crema’ en el torneo local ya terminó, el equipo optó por seguir entrenando con la intención de no perder ritmo de cara a la próxima temporada. Esta etapa será clave para poder conquistar el tan esperado tetracampeonato.

El mensaje de Rodrigo Ureña

Bajo ese contexto, el último viernes, Universitario llevó a cabo su última jornada de trabajos previo al inicio del periodo de descanso. No obstante, entre las especulaciones acerca de una posible partida, Rodrigo Ureña llamó la atención al compartir en sus historias de Instagram un mensaje que sonó a despedida.

El mediocampista expresó su gratitud hacia el equipo por todo lo vivido durante los tres años que defendió la camiseta ‘crema’.

“Última foto del año. Gracias por tantos momentos especiales, somos tricampeones”, se pudo leer en la publicación del futbolista junto a una imagen del plantel completo de la ‘U’. Una publicación que vuelve a encender las especulaciones sobre su posible partida.

¿Lo quieren en Colombia?

En los últimos días salió a la luz que Olimpia de Paraguay había mostrado intención de sumar al mediocampista chileno para la campaña 2026. Sin embargo, según se pudo conocer, el interés no se limita al club paraguayo: dos equipos del fútbol colombiano también siguen de cerca al volante tricampeón con Universitario, entre ellos Millonarios.

