Rodrigo Ureña en el centro de la polémica: la firme medida de Universitario tras la sanción de seis partidos

Rodrigo Ureña fue uno de los jugadores más afectados en el clásico entre Universitario vs. Alianza Lima. Si bien el volante no estuvo en el partido por una lesión, sí se inmiscuyó en los problemas que sucedieron y recibió una sanción de seis partidos.

Así pues, si bien ahora mismo está lesionado, Rodrigo Ureña se perderá seis partidos con Universitario. Ante esto, el cuadro crema ya prepara su defensa para que le puedan reducir la sanción. Pero, de no darse este caso, los cotejos que se perdería el volante son más que importantes.

Recordando que Universitario necesita de todos sus jugadores para ganar el título del Torneo Clausura, y coronarse automáticamente campeón nacional de la Liga 1 temporada 2025, Rodrigo Ureña se perderá seis partidos por sanción.

Los partidos que se perderá Rodrigo Ureña con Universitario por sanción son: Melgar, UTC, Sullana y Cristal de visita y Cusco y Juan Pablo II de local. Con ello, lo más probable es que Jesús Castillo sea el elegido para reemplazarlo.

Rodrigo Ureña jugando con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Rodrigo Ureña seguirá en Universitario?

Lo más probable es que Rodrigo Ureña no siga en Universitario. Si bien tiene vínculo hasta diciembre del 2026, la relación entre el volante y el club se ha desgastado en los últimos meses y todo haría indicar que se iría.

Hay que recordar que Rodrigo Ureña ya tuvo una salida de Universitario, pero no se pudo concretar al 100%. El volante acordó todo con Belgrano de Córdoba, pero al final el club argentino no cumplió y volvió al plantel crema.

¿Hasta cuándo Rodrigo Ureña tiene contrato en Universitario

Rodrigo Ureña tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026. Llegando en enero del 2023, tal parece que el volante no será renovado e incluso podría ser vendido.

¿Cuánto gana Rodrigo Ureña?

Rodrigo Ureña gana 30 mil dólares mensuales según información oficial de Salary Sports. Es decir, por temporada está cobrando 360 mil dólares.

