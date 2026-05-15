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¡Triunfo Monumental! Atlético Grau venció 1-0 a Universitario por el Torneo Apertura 2026: resumen y goles

Universitario y Atlético Grau jugaron esta noche en el Estadio Monumental y el triunfo fue para los norteños gracias a la ley del ex de Raúl Ruidíaz.

Jugadores de Atlético Grau celebrando en el Estadio Monumental.
© Liga1 Te Apuesto.Jugadores de Atlético Grau celebrando en el Estadio Monumental.

Universitario de Deportes y Atlético Grau se enfrentaron esta noche en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Monumental fue testigo de uno de los partidos más atractivos del fin de semana y vaya que sorprendió a todos ya que fue el equipo norteño quien se quedó con la victoria por 1-0. Es así que los merengues no levantan cabeza a esta altura de la temporada.

En cuanto al trámite del partido, desde un inicio vimos cómo Universitario de Deportes intentó adueñarse del balón. Lo cierto es que no fueron precisos ni tampoco incisivos en sus intenciones y Atlético Grau buscaba salir de contra. Lo más relevante fue a los 33′ cuando Andy Polo se fue expulsado por una agresión a Gabriel Alfaro y así se fue el primer tiempo.

De acuerdo a lo que pasó en el segundo tiempo, a los 46′ fue Raúl Ruidíaz quien abrió el marcador con una muy buena definición. Luego, Universitario de Deportes buscó el empate y tuvo algunas aproximaciones importantes, pero no fue claro en sus llegadas ofensivas. Finalmente, el resultado no se movió más y el equipo norteño se llevó un verdadero triunfazo del Estadio Monumental.

¡Revive el minuto a minuto del duelo entre Universitario vs. Atlético Grau!

90'+8 ¡Final del partido!

Atlético Grau derrotó 1-0 a Universitario en el Estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

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90'+4 ¡Intento lejano de Universitario!

Reyna se animó por un centro hacia el área de Atlético Grau, pero no fue preciso y el balón se perdió del campo de juego.

90' ¡Se añaden 7 minutos!

El duelo entre Universitario y Atlético Grau se disputará hasta los 97' en el Estadio Monumental. 

85' ¡Universitario sin reacción!

Universitario mantiene el control del balón, pero sigue sin generar chances claras de gol sobre el arco defendido por Álvarez.

82' ¡Cambios en Atlético Grau!

Salieron Raúl Ruidíaz y Cristian Neira - Ingresaron Issac Camargo y Nicolás Delgadillo.

80' ¡Minutos finales del partido!

Con gol de Raúl Ruidíaz, Atlético Grau derrota 1-0 a Universitario en el tramo final del encuentro en el Estadio Monumental.

79' ¡Cambio en Universitario!

Salió Lisandro Alzugaray - Ingresó José Rivera.

76' ¡Aproximación de Universitario!

Di Benedetto se sumó al campo de Atlético Grau y quiso filtrar un pase hacia Inga, pero no fue preciso y el balón se perdió de la cancha.

71' ¡Llegada de Universitario!

Castillo mandó un buen pase largo hacia Alzugaray, quien recibió en área de Atlético Grau y remató de forma desviada. 

67' ¡Buena llegada de Universitario!

Tras una buena acción individual de Reyna y un centro hacia el área de Atlético Grau, fue Alzugaray quien no pudo cabecear con claridad y mandó el balón por encima del arco defendido por Álvarez.

64' ¡Cambios en Universitario!

Salieron Jorge Murrugarra y Martín Pérez Guedes - Ingresaron Jesús Castillo y Bryan Reyna.

58' ¡Tarjeta amarilla en Universitario!

Murrugarra fue amonestado por una dura falta en contra de Neira, quien se iba en velocidad hacia el área de Universitario para generar peligro.

55' ¡Tarjeta amarilla en Atlético Grau!

Acevedo fue amonestado por una falta en contra del Alzugaray, quien estaba a punto de superarlo por el carril izquierdo.

53' ¡Universitario intenta!

Con un jugador menos, Universitario busca el empate al sumar gente en campo de Atlético Grau. Por ahora, no son precisos y Atlético Grau se muestra sólido en todas sus líneas.

48' ¡Goooooooooooooool de Atlético Grau!

Tras una revisión del VAR, el árbitro validó el gol de Raúl Ruidíaz para el 1-0 de Atlético Grau ante Universitario en el Estadio Monumental.

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46' ¡Gol anulado de Atlético Grau!

Raúl Ruidíaz anota el 1-0 del encuentro tras una muy buena definición en área de Universitario, pero la acción fue anulada por posición adelantada.

45' ¡Empezó el segundo tiempo!

Universitario y Atlético Grau disputan la etapa final del partido en el Estadio Monumental. Por ahora, el duelo está empatado sin goles.

Cambio en Universitario: Salió Edison Flores - Ingresó Héctor Fértoli.

Cambio en Atlético Grau: Salió Aldair Vásquez - Ingresó Paulo de la Cruz.

45'+3 ¡Final del primer tiempo!

Universitario y Atlético Grau igualan sin goles al término del primer tiempo en el Estadio Monumental. Nos vamos al descanso y volvemos en 15'.

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45' ¡Se añaden 2 minutos!

Con un empate sin goles, el primer tiempo entre Universitario y Atlético Grau se disputará hasta los 47' en el Estadio Monumental.

39' ¡Ataque de Atlético Grau!

Neira mandó un buen centro al área de Universitario y Ruidíaz estuvo cerca de conectar. Peligro en área de Universitario.

35' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Universitario y Atlético Grau igualan 0-0 en el tramo final del encuentro. Lo más llamativo hasta el momento fue la expulsión de Andy Polo.

33' ¡Tarjeta roja en Universitario!

Andy Polo fue expulsado del encuentro por una agresión en contra de Gabriel Alfaro, quien había quedado tendido en el campo de juego.

32' ¡Revisión en el VAR!

El árbitro Sebastián Lozano se dirigió a las pantallas del VAR para revisar una presunta agresión de Polo en contra de Alfaro.

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30' ¡Acciones detenidas!

Alfaro cayó tendido en el campo de juego tras un choque con Polo. El árbitro detuvo el juego a la espera de un posible aviso de revisión desde el VAR.

27' ¡Aproximación de Atlético Grau!

Neira mandó un centro vía tiro libre hacia el área de Universitario y el balón quedó muy largo para un Tapia que buscaba cabecear.

25' ¡Tarjeta amarilla en Universitario!

Di Benedetto fue amonestado por una falta en contra de Vásquez, quien ya había soltado el balón antes de ser infraccionado.

18' ¡Intento de Universitario!

Primero fue Concha quien remató por medio de un tiro libre y luego apareció Alzugaray para hacer lo propio. Ninguno lo hizo con precisión y finalmente el balón quedó en manos del arquero Álvarez.

15' ¡Disparo de Ruidíaz!

El atacante de Atlético Grau encontró el balón en el borde del área de Universitario y remató, aunque el balón se perdió muy lejos del arco de Vargas.

14' ¡Imprecisión de Universitario!

Polo intentó un pase en profundidad para Pérez Guedes, pero lo hizo de memoria y mandó el balón fuera de la cancha.

9' ¡Intento de Universitario!

Flores encontró el balón en área de Atlético Grau y disparó con potencia. No fue preciso y el balón se fue desviado del arco de Álvarez.

4' ¡Aproximación de Atlético Grau!

Ruidíaz intentó un contragolpe luego de un tiro de esquina a favor de Universitario, pero no fue preciso en el pase hacia Vásquez y la acción se perdió.

2' ¡Llegada de Universitario!

Inga se sumó al área de Atlético Grau y mandó un centro con veneno que no pudo ser conectado por ninguno de sus compañeros.

1' ¡Empezó el partido!

Universitario y Atlético Grau disputan el primer tiempo del partido en el Estadio Monumental. 

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¡Los equipos salen a la cancha!

Universitario y Atlético Grau dicen presente en el gramado del Estadio Monumental a instantes del pitazo inicial.

¡Calentamiento de los equipos!

Universitario y Atlético Grau culminaron con sus trabajos precompetitivos y ahora ultiman detalles minutos antes del inicio de partido.

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¡La palabra de Gerardo Ameli!

El entrenador de Atlético Grau habló en la previa del duelo de Universitario y sostuvo que están preparados para sorprender esta noche.

¡La palabra de Jorge Araujo!

En su último partido como DT de Universitario, Jorge Araujo analizó el duelo frente a Atlético Grau en el Estadio Monumental.

¡Novedades en Universitario!

Gustavo Peralta dio detalles de las peticiones de Héctor Cúper como nuevo entrenador de Universitario.

¡Novedades en Atlético Grau!

Atlético Grau realizará hasta 4 cambios en el equipo titular de esta noche para enfrentar a Universitario.

¡Alineación titular de Atlético Grau!

Gerardo Ameli eligió el siguiente equipo titular para visitar esta noche a Universitario: Patricio Álvarez; Diego Rodríguez, Ignacio Tapia, Rodrigo Tapia, Lucas Acevedo; Gabriel Alfaro, Rafael Guarderas, Adrián De La Cruz, Aldair Vásquez, Cristian Neira y Raúl Ruidíaz.

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¡Alineación titular de Universitario!

Jorge Araujo preparó el siguiente equipo titular para recibir esta noche a Atlético Grau en el Estadio Monumental: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Lisandro Alzugaray.

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¡Llegada de Universitario!

La delegación de Universitario dice presente en las instalaciones del Estadio Monumental y ahora ultimará detalles en la previa del partido.

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¡Un mar de gente!

Universitario confirmó que más de 30 mil hinchas asistirán esta noche al Estadio Monumental para el duelo ante Atlético Grau.

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¡Convocados de Universitario!

Jorge Araujo dispondrá de los siguientes jugadores para enfrentar esta noche a Atlético Grau en el Estadio Monumental.

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¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Universitario vs. Atlético Grau!

Universitario y Atlético Grau se enfrentarán esta noche en el Estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Sigue las incidencias.

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Renato Pérez
Renato Pérez
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