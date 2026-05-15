¡Triunfo Monumental! Atlético Grau venció 1-0 a Universitario por el Torneo Apertura 2026: resumen y goles

Universitario y Atlético Grau jugaron esta noche en el Estadio Monumental y el triunfo fue para los norteños gracias a la ley del ex de Raúl Ruidíaz.

Universitario de Deportes y Atlético Grau se enfrentaron esta noche en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Monumental fue testigo de uno de los partidos más atractivos del fin de semana y vaya que sorprendió a todos ya que fue el equipo norteño quien se quedó con la victoria por 1-0. Es así que los merengues no levantan cabeza a esta altura de la temporada.

En cuanto al trámite del partido, desde un inicio vimos cómo Universitario de Deportes intentó adueñarse del balón. Lo cierto es que no fueron precisos ni tampoco incisivos en sus intenciones y Atlético Grau buscaba salir de contra. Lo más relevante fue a los 33′ cuando Andy Polo se fue expulsado por una agresión a Gabriel Alfaro y así se fue el primer tiempo.

De acuerdo a lo que pasó en el segundo tiempo, a los 46′ fue Raúl Ruidíaz quien abrió el marcador con una muy buena definición. Luego, Universitario de Deportes buscó el empate y tuvo algunas aproximaciones importantes, pero no fue claro en sus llegadas ofensivas. Finalmente, el resultado no se movió más y el equipo norteño se llevó un verdadero triunfazo del Estadio Monumental.

¡Revive el minuto a minuto del duelo entre Universitario vs. Atlético Grau!