Jugó en Alianza Lima y Sporting Cristal, además denunció que Universitario lo truncó en su carrera

En una reciente entrevista concedida a El Diario Depor, el futbolista Alejandro Hohberg realizó revelaciones impactantes sobre su paso por los clubes más grandes del Perú. El atacante conversó con el periodista Gabriel Casimiro sobre las decisiones que marcaron su trayectoria profesional.

Pudo migrar a un grande sudamericano

Hohberg confesó al mencionado medio que su salto al extranjero se vio frustrado por decisiones contractuales mientras defendía a Universitario de Deportes. El jugador detalló que el club crema no permitió su salida tras recibir propuestas concretas de Chile.

“Tuve dos propuestas de la Universidad de Chile que no se concretaron porque no contaba con cláusula de salida”, explicó en diálogo con Depor. Según el futbolista, la directiva merengue no quiso dejarlo ir al cierre de la temporada 2019.

Sobre su polémico traspaso desde Alianza Lima, Hohberg aclaró a Gabriel Casimiro que no fue una decisión impulsiva. Ante la falta de acuerdo con la directiva íntima de aquel entonces, el volante buscó un reto que le permitiera seguir en la élite.

Hohberg tiene contrato con Cienciano hasta finales de 2027. (Foto: X).

El hoy jugador de Cienciano también recordó su etapa en Sporting Cristal, resaltando que siempre priorizó lo deportivo. “Traté de elegir lo mejor para mi carrera; irme a la ‘U’ era un desafío porque no era común irse de un equipo grande al otro directamente”, afirmó.

Por la misma razón, el futbolista destacó que estas experiencias en los tres grandes le permitieron madurar bajo una presión superior al resto. Esta entrevista exclusiva con El Diario Depor deja en evidencia los desafíos internos que enfrentan las figuras de nuestra Liga 1.

¿Cómo resume su paso por los grandes peruanos?

Alejandro Hohberg comparó su salida de Alianza Lima con la de Luis Aguiar, quien también dejó el club a pesar de haber sido el máximo goleador, debido a la falta de respaldo directivo. Además, se destaca como uno de los pocos futbolistas de la era moderna que ha logrado anotar goles vistiendo las camisetas de los tres grandes del fútbol peruano: Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

¿Cómo fue jugar en Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal?

Jugar en los tres clubes más populares del Perú significó para Alejandro Hohberg un desafío que trascendió lo meramente deportivo, sirviendo como una experiencia que, en sus palabras, le “curtió el carácter”. Él sostiene que esta constante exposición mediática lo forzó a alcanzar una madurez mucho más acelerada que la de sus compañeros de profesión.

Alejandro Hohberg cuando fue presentado en Universitario desde Alianza Lima. (Foto: X).

DATOS CLAVES