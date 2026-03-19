Alianza Lima prepara demanda contra Franco Velazco de Universitario por soltar difamación

El ambiente en el fútbol peruano se calienta fuera de las canchas con un nuevo conflicto legal entre los clubes más grandes del país. Alianza Lima ha decidido tomar acciones legales drásticas contra Franco Velazco, actual administrador de Universitario de Deportes.

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Alianza Lima cargó contra Franco Velazco

La controversia estalló tras las recientes declaraciones de Velazco en el programa Hablemos de MAX, donde lanzó acusaciones sumamente delicadas. Según el directivo crema, el club blanquiazul habría tenido algún grado de participación en las amenazas recibidas por la periodista Talia Azcárate.

Desde Alianza Lima los señores @FernandoCabada_ y @AstiHeredia deberían exigirle al ¿Señor? Velazco que pruebe, con hechos y no insinuaciones, que algún miembro del club amenazó a Talia Azcárate. Sabemos que su capcacidad de entendimiento es corta, por algo le dieron de baja de… pic.twitter.com/4qRtJDNfR5 — Cruz Blanca (@Crvz_Blanca1901) March 18, 2026

Ante la gravedad de estas palabras, el periodista Gerson Cuba informó mediante su cuenta de X que la directiva de La Victoria no se quedará de brazos cruzados. Se espera que el club íntimo envíe hoy mismo una carta notarial exigiendo una rectificación inmediata por presunta difamación.

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Es importante recordar que el origen de este caso se remonta a una denuncia pública realizada por la propia Azcárate. La comunicadora reportó haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de supuestos hinchas durante un espacio de debate en la red social Twitter.

Franco Velazco habría levantado falsos contra Alianza Lima. (Foto: X).

Alianza Lima se protege a nivel legal

Sin embargo, la postura de Alianza Lima es firme al señalar que no se puede vincular institucionalmente al club con actos delictivos cometidos por terceros. Para la dirigencia blanquiazul, las palabras de Velazco carecen de pruebas y dañan severamente la reputación de la entidad.

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Esta situación desencadena una nueva batalla legal en un momento donde la rivalidad entre ambos equipos se encuentra en su punto más álgido. Los asesores legales del cuadro íntimo ya estarían preparando el expediente para formalizar la demanda si no existe una respuesta satisfactoria.

Universitario espera el desenlace

Por su parte, el entorno de Universitario aún no se ha pronunciado oficialmente tras conocerse la intención de Alianza de acudir a los tribunales. La expectativa crece entre los aficionados, quienes ven cómo el conflicto dirigencial empaña el desarrollo del torneo local.

El caso marca un precedente sobre la responsabilidad de los directivos al emitir juicios de valor en medios de comunicación masivos. Las próximas horas serán clave para conocer si Franco Velazco presenta pruebas de sus dichos o si este Clásico jurídico llega a instancias mayores.

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Franco Velazco hoy dirige administrativamente Universitario de Deportes. (Foto: X).

DATOS CLAVES