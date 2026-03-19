La Selección de Senegal informó su lista de convocados para los partidos amistosos ante Perú y Gambia, correspondientes a la fecha FIFA de marzo. Luego del escándalo, ya que le quitaron el título de la Copa Africana de Naciones, el entrenador Pape Thiaw llamó a 26 futbolistas para dichos amistosos. Destacan las presencias de varias figuras como Kalidou Koulibaly, Boulaye Dia, Idrissa Gueye y Edouard Mendy. La gran ausencia es la de Sadio Mané.

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Se viven momentos de suma bronca en Senegal luego de la decisión del Comité de Apelaciones de la Confederación Africana de Naciones de quitarle el título de la Copa Africana de Naciones. De acuerdo al fallo, para dicho organismo, el combinado senegalés incurrió en una incomparecencia, que llevó a que pierda la final automáticamente y se declare campeón a Marruecos.

La Federación Senegalesa de Fútbol apelará el fallo ante el TAS, por lo que el enfrentamiento por el título de la Copa Africana de Naciones continuará en las oficinas. Mientras tanto la Selección de Senegal debe continuar su preparación para el Mundial 2026 (enfrentará a Francia, Noruega y el ganador de la Repesca B entre Bolivia, Surinam e Irak).

🚨🇸🇳 AHORA: En un comunicado, la Federación de Senegal anuncia que irá al TAS para que reviertan el fallo que le sacó la Copa Africana.



"La Federación Senegalesa de Fútbol denuncia una decisión inicua, sin precedente e inaceptable que arroja descrédito sobre el fútbol africano" https://t.co/UY41VZKxIX pic.twitter.com/SAEPtaFrml — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) March 18, 2026

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Para ello, los senegaleses tendrán amistosos de preparación en la fecha FIFA de marzo. Primero, jugará ante Perú y, luego, será el turno de Gambia. Para estos partidos, se conoció la lista de 26 convocados para estos encuentros.

La lista de convocados de la Selección de Senegal para enfrentar a Perú y Gambia

ARQUEROS : Edouard Mendy (Al Ahli/KSA), Mory Diaw (Le Havre/FRA) y Yehvann Diouf (Niza/FRA).

: Edouard Mendy (Al Ahli/KSA), Mory Diaw (Le Havre/FRA) y Yehvann Diouf (Niza/FRA). DEFENSORES : Kalidou Koulibaly (Al Hilal/KSA), Moussa Niakhaté (Lyon/FRA), El Hadji Malick Diouf (West Ham/ENG), Krépin Diatta (AS Mónaco), Mamadou Sarr (Chelsea/ENG), Ismail Jakobs (Galatasaray/TUR), Antoine Mendy (Niza/FRA), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa/ISR) y Nobel Mendy (Rayo Vallecano/ESP).

: Kalidou Koulibaly (Al Hilal/KSA), Moussa Niakhaté (Lyon/FRA), El Hadji Malick Diouf (West Ham/ENG), Krépin Diatta (AS Mónaco), Mamadou Sarr (Chelsea/ENG), Ismail Jakobs (Galatasaray/TUR), Antoine Mendy (Niza/FRA), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa/ISR) y Nobel Mendy (Rayo Vallecano/ESP). MEDIOCAMPISTAS : Idrissa Gana Gueye (Everton/ENG), Lamine Camara (AS Mónaco/FRA), Habib Diarra (Sunderland/ENG), Pape Gueye (Villarreal/ESP), Pape Matar Sarr (Tottenham/ENG) y Pathè Ciss (Rayo Vallecano/ESP).

: Idrissa Gana Gueye (Everton/ENG), Lamine Camara (AS Mónaco/FRA), Habib Diarra (Sunderland/ENG), Pape Gueye (Villarreal/ESP), Pape Matar Sarr (Tottenham/ENG) y Pathè Ciss (Rayo Vallecano/ESP). DELANTEROS: Nicolas Jackson (Bayern Múnich/GER), Ismaila Sarr (Crystal Palace/ENG), Boulaye Dia (Lazio/ITA), Cherif Ndiaye (Samsunspor/TUR), Bamba Dieng (Lorient/FRA), Iliman Ndiaye (Everton/ENG), Habib Diallo (Metz/FRA), Ibrahim Mbaye (PSG/FRA), Mamadou Diakhon (Brujas/BEL) y Assane Diao (Como 1907/ITA).

Lista de convocados de la Selección de Senegal (Instagram @fsfofficielle).

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¿Cuáles son las figuras de Senegal que debe seguir de cerca Perú?

Senegal tiene muchas figuras que juegan en el fútbol europeo y son figuras. Son los casos de nombres como Idrissa Gana Gueye, Ismaila Sarr, Pape Matar Sarr, Moussa Niakhaté o Pathè Ciss, que ya tienen varios años en este seleccionado nacional.

En tanto, hay otros como Edouard Mendy y Kalidou Koulibaly que son referentes, siguen en la Selección de Senegal, cuentan con pasado en Europa y destacan en el fútbol de Arabia Saudita. Sin embargo, quien no aparece es Sadio Mané, su principal figura y compañero de Cristiano Ronaldo en Al Nassr.

En resumen, por jerarquía y experiencia, el combinado de Pape Thiaw cuenta con más nombres que los que convocó Mano Menezes al frente de la Selección Peruana. De todas maneras, es un buen duelo para ‘La Bicolor’ pensando precisamente en el recambio que está apuntando en estos momentos.

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