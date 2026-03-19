Navarro deja abierta la posibilidad de que Guede deje Alianza Lima: “Tendrá que pagar una cláusula de salida alta”

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, se refirió a la situación contractual de Pablo Guede, quien ha despertado el interés de San Lorenzo de la Liga Argentina.

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La posible salida del estratega argentino mantiene atentos a los hinchas ‘íntimos’, ante un eventual regreso a su país. Mientras tanto, en La Victoria ya tienen definida su postura respecto al futuro del entrenador.

Franco Navarro y su postura ante posible salida de Guede

Según informó la periodista Fernanda Huapaya, Franco Navarro no ha recibido ninguna propuesta económica por Pablo Guede. Además, el dirigente dejó en claro que la cláusula del técnico es elevada y que, si se concreta su salida, no será sin costo alguno.

“Hoy consulté a Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo sobre situación de Pablo Guede: no ha tenido ninguna propuesta de ningún club hasta ahora. No existe cláusula a nombre propio ni para que se vaya gratis. El club que lo quiera tendrá que pagar una cláusula de salida alta”, reveló a través de sus redes sociales.

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Hoy consulté a Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo sobre situación de Pablo Guede: no ha tenido ninguna propuesta de ningún club hasta ahora. No existe cláusula a nombre propio ni para que se vaya gratis. El club que lo quiera tendrá que pagar una cláusula de salida alta. pic.twitter.com/ryE7WXmSRO — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) March 18, 2026

De esta manera, el club ‘blanquiazul’ descarta por completo una salida de Guede en el corto plazo. Cabe recordar que, el DT tiene contrato vigente hasta 2026 y su continuidad está respaldada por una cláusula económica de gran peso.

Esto dijo el presidente de San Lorenzo sobre Guede

En medio de las versiones que colocan a Pablo Guede como posible nuevo DT de San Lorenzo, el presidente del club, Sergio Constantino, se pronunció sobre el tema.

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“Pablo Guede siempre es alguien que está presente como opciones entre los directores técnicos, porque dejó una muy buena imagen en el club, lo quieren los hinchas y nos gusta su forma de jugar”, expresó el mandamás en ‘Radio La Red’.

DATOS CLAVES

Franco Navarro negó haber recibido propuestas económicas de otros clubes por el técnico Pablo Guede.

El estratega argentino tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta el año 2026.

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