La planificación de Universitario para la temporada 2026 ha dado un giro inesperado que promete sacudir los cimientos de Ate. Lo que comenzó como un enigma en redes sociales ha tomado fuerza de noticia inminente: la dirigencia crema ha puesto la puntería en el Viejo Continente para cerrar su última incorporación de origen nacional. Según ha revelado el periodista Fabián Camacho, existen gestiones formales para que un habitual convocado a la Bicolor pegue la vuelta al país y se ponga la camiseta merengue, marcando un hito en la conformación del plantel que buscará el tetracampeonato.

Publicidad

Publicidad

Refuerzo para Universitario de Deportes

La gran sorpresa de esta operación es el nombre de Joao Grimaldo. El extremo nacional, que todavía pertenece a las filas del Partizán de Belgrado, pero que destacó recientemente en el Riga FC de Letonia, se ha convertido en la prioridad de la agencia representativa FFOSA para retornar al país. Tras semanas de especulaciones sobre su futuro, las piezas parecen encajar en el equipo de Ate, donde buscan un perfil joven y con roce internacional para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Joao Grimaldo sería fichaje de Universitario. (Foto: X).

Este movimiento responde a una “trivia” lanzada previamente por Camacho, quien adelantó que la dirección liderada por Álvaro Barco trabajaba en el retorno de un “extranjero peruano”. La llegada de Grimaldo representaría un golpe mediático y deportivo sin precedentes, especialmente considerando su pasado identificado con Sporting Cristal. Para la directiva merengue, asegurar a un jugador de su proyección es vital para consolidar un plantel que ya ha dominado el ámbito local en los últimos años.

Publicidad

Publicidad

ver también Franco Velazco defiende a Sekou Gassama y deja contundente mensaje: “Hay tantos estúpidos…”

Joao Grimaldo vendría para consolidarse

En cuanto a lo deportivo, el 2025 de Grimaldo en Europa ha sido de madurez. Aunque las cifras brutas de gol no fueron su principal carta de presentación, su capacidad para generar peligro fue determinante: cerró el año con 15 participaciones directas de gol (5 tantos y 10 asistencias) en el fútbol letón. Estas estadísticas lo posicionaron como uno de los mejores talentos Sub-23 de la región, un perfil que encaja perfectamente en el sistema dinámico que busca implementar Javier Rabanal para la siguiente campaña.

Joao Grimaldo en el Riga de Europa. (Foto: X).

Es importante señalar que, de concretarse el fichaje, Grimaldo sería el último refuerzo peruano en incorporarse a la institución de Ate. Con este nombre, Universitario daría por cerrado su mercado nacional, dejando los cupos restantes exclusivamente para contrataciones del extranjero. La estrategia del club es clara: blindar la base nacional con lo mejor de la selección y potenciar puestos clave con futbolistas internacionales de cara a un calendario 2026 sumamente exigente.

Publicidad

Publicidad

Universitario lo esperaría con ansias

Por ahora, los hinchas cremas aguardan el anuncio oficial que confirme el regreso de la “joya celeste” al Perú. Las negociaciones entre la agencia del jugador y el club están en una etapa decisiva, y se espera que el acuerdo se formalice en los primeros días de enero. Con la posible llegada de Joao Grimaldo, Universitario de Deportes no solo refuerza su ataque, sino que envía un mensaje contundente a sus rivales directos: el objetivo es seguir haciendo historia en el fútbol peruano.

DATOS CLAVES

El extremo Joao Grimaldo es la prioridad de Universitario de Deportes para la temporada 2026.

El futbolista peruano registró 5 goles y 10 asistencias durante el año 2025 en Letonia.

La administración de Álvaro Barco busca cerrar el fichaje del jugador del Partizán de Belgrado.

Publicidad