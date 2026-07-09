Universitario tiene acordado al reemplazante extranjero de Rodrigo Ureña: “Todo encaminado”

El volante extranjero está acordado, para Universitario de Deportes. Considerado como el futbolista ideal, para hacer olvidar a Rodrigo Ureña

La directiva crema no pierde el tiempo en el mercado de pases y ya definió al nuevo encargado de adueñarse de la mitad de la cancha. Universitario busca jerarquía internacional para potenciar un puesto clave en el esquema del equipo.

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Universitario cerca de cerrar una contratación

El elegido para sumarse al plantel merengue es el volante argentino Juan Manuel Requena. Con 27 años de edad, el mediocampista tiene las negociaciones avanzadas para firmar su contrato muy pronto.

Juan Manuel Requena es el buscado por Universitario. (Foto: X).

Esta información la reveló en exclusiva el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, directamente desde Estados Unidos, donde cubre las incidencias del Mundial 2026 para la cadena L1 MAX.

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La ausencia de Rodrigo Ureña tras su partida a Millonarios

La urgencia de Universitario por concretar este fichaje nace tras la partida de Rodrigo Ureña a Millonarios. Desde que el volante chileno se marchó a Colombia, el equipo ha sufrido para encontrar ese equilibrio defensivo en la zona medular.

Por esta razón, las fichas en Ate se apostaron firmemente por Requena, quien se formó en las divisiones menores de Newell’s Old Boys. Posteriormente, el mediocampista sumó un importante recorrido en el torneo de la Segunda División de su país.

Allí defendió las camisetas de Brown de Adrogué, Estudiantes de Caseros, San Martín de San Juan, Ramón Santamarina, San Telmo y Atlanta. En este último club coincidió durante la temporada 2024 con el actual defensor crema Caín Fara.

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El recorrido de Juan Manuel Requena y sus números

Su primera experiencia internacional ocurrió en el Deportivo Táchira de Venezuela, y para el inicio de la temporada 2026 dio el salto al fútbol chileno para unirse a las filas de Unión La Calera.

¡TODO ENCAMINADO! Aquí los detalles del interés de Universitario de Deportes por el argentino Juan Manuel Requena de cara al torneo clausura 🏆 https://t.co/r1sdwDtnON pic.twitter.com/LWqgX23S1U — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) July 9, 2026

En el torneo de Chile registró un total de 43 duelos individuales ganados en el mediocampo durante la primera parte del año. Esta destacada cifra lo colocó como el segundo mejor recuperador del campeonato, siendo superado únicamente por el histórico Arturo Vidal, quien sumó 47.

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