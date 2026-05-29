Ante las opciones de ir al extranjero tras el título del Torneo Apertura 2026, Renzo Garcés aclaró cuál será su destino en Alianza Lima.

Renzo Garcés rompió su silencio luego de consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima y aclaró su situación ante los rumores que lo vinculaban con una posible salida al extranjero para el segundo semestre de la temporada.

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En las últimas semanas se había informado sobre un supuesto interés de Grêmio por fichar al defensor peruano debido al enorme nivel que mostró durante toda la campaña con el cuadro blanquiazul, donde se consolidó como una de las grandes figuras del equipo del técnico Pablo Guede.

Sin embargo, el zaguero dejó en claro que, por ahora, no existen propuestas concretas para abandonar La Victoria y que toda su atención está centrada en pelear por el título nacional con Alianza Lima.

“No han llegado propuestas del extranjero, no sé qué pueda venir más adelante. Estoy enfocado al 100 % en Alianza Lima y el objetivo es salir campeón a fin de año”, comentó Renzo Garcés en entrevista con RPP Deportes.

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Renzo Garcés festejando el título del Torneo Apertura 2026 de Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Renzo Garcés vive su mejor momento en Alianza Lima

El defensor nacional atraviesa el mejor momento de su carrera y actualmente es considerado uno de los futbolistas más regulares de Alianza Lima, tanto por rendimiento defensivo como por influencia ofensiva en balón parado en la Liga 1.

Según Sofascore, Renzo Garcés registra un impresionante puntaje promedio de 7.44 durante el Torneo Apertura 2026, además de haber marcado cinco goles en 14 partidos disputados, números que lo consolidan como uno de los mejores defensores peruanos de la actualidad y un posible candidato a recibir ofertas del exterior en los próximos meses.

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Renzo Garcés junto con Alianza Lima en la previa de un partido por el Torneo Apertura 2026. (Foto: Alianza Lima)

¿Hasta cuándo Renzo Garcés tiene contrato con Alianza Lima?

Renzo Garcés tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2028, según la información de Transfermarkt.

¿Cuánto vale actualmente Renzo Garcés?

Renzo Garcés vale 1,20 millones de euros a sus actuales 29 años, según información de Transfermarkt.

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Datos claves

Renzo Garcés desmintió los rumores sobre una supuesta propuesta de Grêmio para dejar Alianza Lima.

El zaguero afirmó que está enfocado al 100 % en el cuadro íntimo para lograr el título a fin de año.

El defensor nacional registra un promedio de 7.44 puntos en Sofascore y anotó cinco goles en el torneo.