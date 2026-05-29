Julio César Uribe revela cuál es la prioridad de Sporting Cristal tras los cruces de la Copa Sudamericana 2026

Julio César Uribe conversó con los medios locales luego del sorteo de la Copa Sudamericana 2026. Hizo énfasis en el verdadero objetivo del club de cara al semestre que viene.

Sporting Cristal consiguió un premio consuelo al caer en la Copa Sudamericana 2026 luego de quedar terceros en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Con rival confirmado de por medio como es RB Bragantino de Brasil, incluso sabiendo que de avanzar de fase enfrentarían a Atlético Mineiro, fue Julio César Uribe quien contó detalles respecto a la máxima prioridad de la institución.

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Fuente: Sporting Cristal.

Siendo muy consciente del mal semestre que completó Sporting Cristal en el ámbito local y que pensando en el Torneo Clausura 2026 necesitan ser mucho más protagonistas a como de lugar para soñar con la obtención de una nueva estrella, Julio César Uribe reveló que claramente el objetivo será luchar por el título nacional ya que es una meta que comparten junto a todos los hinchas.

“Hay que analizarlo primero porque está en la misma instancia que nosotros y trataremos de pasar a la otra etapa así que esto es competitivo y de alto rendimiento. Tenemos ocupaciones que son prioridades y la prioridad es hacer el gran torneo que debemos hacer en el Torneo Clausura y ser campeones que es seguramente lo que el mismo hincha quiere. No tengo nada más que agregar”; declaró hoy Julio César Uribe en conversación con la prensa local.

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Julio César Uribe: "Tenemos preocupaciones que son prioridades, es hacer un gran torneo en el clausura y buscar ser campeones lo que quiere el hincha"#SportingCristal pic.twitter.com/s5n7CIfGAp — INKADIGITAL TV (@InkadigitalTv) May 29, 2026

En el regreso de la delegación de Sporting Cristal a tierras peruanas luego de perder 2-0 ante Cerro Porteño en el Estadio La Nueva Olla, el popular ‘Diamante’ hizo énfasis en lo que proyectan de cara al segundo semestre de la temporada. Tampoco es que dejó de lado la Copa Sudamericana 2026, aunque en el fondo sabe que un título nacional calmaría muchas críticas que genera esta directiva.

Los posibles refuerzos que llegarían a Sporting Cristal

Con la clasificación a los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026 y a falta de un partido para el término del Torneo Apertura 2026, el cual por cierto será ante Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega el domingo 31 de mayo a las 17:00 horas, Sporting Cristal tendrá que reforzarse para enfrentar la segunda parte de la temporada de la mejor manera si es que quieren el título nacional.

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Es así que durante los últimos días se ha hablado mucho de la posibilidad de que jugadores como Hernán Barcos y Pablo Lavandeira lleguen al equipo tras su repentino paso por FC Cajamarca. Todavía no es oficial, aunque representa ser una especie de secreto a voces y a la vez se espera el arribo de un par de jugadores más para potenciar una plantilla que está bastante golpeada por los resultados negativos obtenidos en estos últimos meses.

🎙️Gustavo Peralta: "En Crsital se habla de Barcos, Lavandeira y pueden ir por un volante extranjero"



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DATOS CLAVES

El domingo 31 de mayo a las 17:00 horas, Sporting Cristal enfrentará a Cienciano.

horas, Sporting Cristal enfrentará a Cienciano. Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026 serán disputados por Sporting Cristal ante RB Bragantino.

serán disputados por Sporting Cristal ante RB Bragantino. Hernán Barcos y Pablo Lavandeira llegarían a Sporting Cristal desde FC Cajamarca.