Desde la interna de 2 de Mayo revelan la gran diferencia que existe entre Sporting Cristal y Alianza Lima

Estamos a pocas horas de que Sporting Cristal enfrente a 2 de Mayo por el duelo de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 y la previa ya se vive con fuerza. Es más, durante los últimos días ha sido el equipo paraguayo el que ha hablado bastante sobre el poderío y el favoritismo de los celestes cuando al parecer todavía recuerdan cómo les fue con Alianza Lima.

En esta ocasión, fue el presidente de 2 de Mayo quien mostró su parecer del nivel de juego de Sporting Cristal a diferencia de lo que hizo Alianza Lima en la llave de Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Como bien sabemos, los paraguayos eliminaron a los blanquiazules y con justa razón ahora mencionan que pueden ver en el equipo rimense un juego mucho más asociado y mejor consolidado.

Fuente: Getty Images.

“Sporting Cristal es un equipo, para mí, más ordenado y más trabajado. Tiene jugadores muy jóvenes, pero con buen dominio de balón. Asimismo, el martes último tuvieron 10 jugadores una gran cantidad de tiempo y eso no se notó en la cancha. Gracias a Dios la llave está abierta”; declaró Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, en una reciente charla con el programa ‘Con Calle y Cancha‘.

Si bien desde la interna de 2 de Mayo son conscientes de que Sporting Cristal tiene más poderío, a la vez saben y tienen toda la intención de volver a hacer historia esta noche cuando ambos equipos se enfrenten en el Estadio Miguel Grau del Callao a las 19:30 horas. Serán 90 minutos de juego que de seguir igualados 2-2 debido al resultado de ida, la tanda de los penales será el escenario decisivo para conocer al clasificado a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

Las posibles alineaciones del Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal saldría con el mejor equipo titular posible para vencer esta noche a 2 de Mayo y clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores 2026, así que Paulo Autuori mandaría la siguiente alineación: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Santiago González, Christofer Gonzáles y Felipe Vizeu.

De esta misma forma, Eduardo Ledesma no pretende mayores sorpresas y mandará al campo de juego del Estadio Miguel Grau del Callao un equipo titular que hasta ahora le ha dado grandes convicciones. Este sería con: Ángel Martínez; Víctor Dávalos, César Castro, Camilo Saiz, Pedro Sosa; Sergio Sanabria, Pedro Delvalle, Alan Gómez, Óscar Romero, Elías Alfonso y Rodrigo Ruiz Díaz.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal y 2 de Mayo juegan hoy a las 19:30 horas en el Callao .

y juegan hoy a las en el . El presidente Hugo Romero destacó que el equipo rimense es más ordenado que Alianza Lima .

destacó que el equipo rimense es más ordenado que . La llave de Fase 2 está igualada 2-2 tras el resultado del partido de ida.

