Presidente de la CONAR confirmó error de Kevin Ortega y anuncia contundentes medidas para Liga 1

El duelo entre Universitario de Deportes y Cusco FC terminó igualado, pero estuvo rodeado de polémicas por el arbitraje de Kevin Ortega, quien sancionó un penal a favor de los cusqueños en los minutos finales tras la revisión del VAR.

Publicidad

Publicidad

Ante la ola de críticas, Juan Sulca, presidente de Conar, se pronunció y confirmó que “no existe evidencia suficiente para sancionar la falta” de Williams Riveros.

Además, el mandamás habló sobre la posible sanción a los árbitros implicados. Según se sabe, el cuadro ‘crema’ estaría solicitando que Ortega y Alejandro Villanueva sean inhabilitados por su desempeño.

Presidente de la Conar confirma que no hubo penal a favor de Cusco FC

Juan Sulca reconoció que el choque entre Williams Riveros y Aldair Fuentes se considera un contacto normal dentro del contexto de la disputa por el balón en el área.

Publicidad

Publicidad

“Hay una situación en la que el árbitro, en un primer momento, no aprecia una falta; luego recibe un llamado del VAR para invitarlo a una revisión por una posible falta, cambia su decisión inicial y cobra falta”, expresó en primera instancia.

Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Siendo sinceros, nosotros no apreciamos la evidencia de una falta, sino un contacto que se produce en la disputa de un balón aéreo. Es imposible que en ese contexto no exista un contacto por el mismo impulso y vehemencia en la disputa”, explicó en el programa de YouTube ‘Fútbol Satélite’.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también La decisión definitiva de Universitario tras el polémico penal de Kevin Ortega: “Mañana presentaremos…”

Árbitros tendrán sanción, confirmó presidente de la Conar

Consultado sobre una posible sanción a Kevin Ortega, el presidente de la Conar indicó que se adoptarán medidas correctivas tras lo ocurrido en el partido en Cusco.

“Cuando suceden este tipo de situaciones tenemos que tomar correctivos contra los implicados. El árbitro del VAR y el juez de campo son los que tiene la responsabilidad mayor”, sentenció.

DATOS CLAVES

Juan Sulca , presidente de Conar, confirmó que no hubo evidencia de falta de Williams Riveros .

, presidente de Conar, confirmó que no hubo evidencia de falta de . El árbitro Kevin Ortega sancionó un penal a favor de Cusco FC tras revisar el VAR.

sancionó un penal a favor de tras revisar el VAR. La Conar anunció que aplicará sanciones correctivas contra Ortega y el juez del VAR.

Publicidad