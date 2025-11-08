Franco Velazco destapó la verdad sobre la continuidad de Jorge Fossati en Universitario: “Todavía no…”

Franco Velazco, administrador de Universitario, se mostró cauto al referirse al futuro de algunos jugadores del plantel, así como también a la situación actual de Jorge Fossati y la forma en que el club evaluará su continuidad.

Frente a los diversos rumores, el dirigente ‘crema’ afirmó que se maneja con tranquilidad y que recién cuando finalice el campeonato de manera oficial dialogará con Álvaro Barco sobre los contratos de los jugadores más importantes del equipo. Entre ellos destaca Fossati, uno de los entrenadores más valorados en los últimos años dentro del universo de la ‘U’.

Franco Velazco reveló detalles sobre el futuro de Jorge Fossati

“Este es un plantel que viene tres años consolidándose. La tarea de nosotros es mantener una base, estructura, pero vamos con calma. Todavía no ha terminado, queremos seguir batiendo récords, terminar el campeonato invictos para estar en la historia del fútbol peruano”, explicó en primera instancia.

Aunque el contrato del estratega uruguayo se extiende hasta 2026, ya circulan especulaciones sobre su continuidad en el equipo y si la nueva administración decidirá mantener su confianza en él.

“El profesor para mí es uno de los mejores técnicos que he visto, tiene contrato hasta el próximo año pero igual hay que conversar siempre. Tenemos que terminar el año y, a partir de eso, ver voluntades. De parte nuestra está todo encaminado y todo el 85 % del plantel está asegurado”, sentenció.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre su continuidad en la ‘U’?

Para Jorge Fossati, su salida de Universitario en 2025 nunca estuvo en discusión. “Me parece que entre todos tenemos que analizar, entre todos los que tenemos distintas responsabilidades en el club. Yo nunca dije ‘me voy’, dije que era el momento de analizar y ver por qué camino seguir y si estamos de acuerdo. Que es lo que yo vi que pasó, también lo vieron las autoridades”, expresó.

Recordemos que, según el periodista deportivo Gustavo Peralta, el ‘Nono’ seguirá siendo el DT del tricampeón nacional por toda la temporada 2026: “Jorge Fossati se va a quedar“, fueron las palabras del mencionado comunicador.

DATOS CLAVES

Franco Velazco, administrador de Universitario, afirmó que el 85% del plantel está asegurado para la próxima temporada.

El técnico Jorge Fossati tiene contrato vigente con Universitario de Deportes hasta el año 2026.

