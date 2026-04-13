Universitario tomó una decisión definitiva sobre Gassama y su futuro: “Tienen un plan”

Sekou Gassama era considerado como el 9 que venía a cambiarlo todo en Universitario de Deportes. Por lo menos así se pensó cuando lo ficharon, pero la realidad es que en la cancha no ha demostrado buenos movimientos hasta ahora. Tiene preocupados a más de uno el senegalés, por esa razón el club tiene una decisión tomada con respecto a su futuro.

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El periodista Gustavo Peralta habló con respecto al futuro de Gassama en Universitario, dejando en claro que el club posiblemente se pueda desprender de él. Esto debido a que mencionó que van a analizar lo que ha sido su aporte hasta el final del Torneo Apertura. Por lo que si no logra rendir, es posible que busquen otra opción para el ataque.

Así que en este caso no la va a tener tan fácil Gassama para mantenerse en la ‘U’. Por ahora, no se ha ganado la posibilidad de ser un titular en este club, la presión está muy fuerte y Javier Rabanal tampoco lo ve como una opción en el once titular. Esto es algo que le termina faltando, que logre convencer para que tenga más minutos, pero la competencia es complicada.

Sekou Gassama podría irse de Universitario:

🎙️ @Gustavo_p4: "Se va a hacer un análisis al final del Apertura para Gassama. Si le va mal al delantero africano, la U ya tienen un plan".#HablemosDeMAX #universitario



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Los números de Sekou Gassama hasta ahora

Los números que hasta ahora tienen Sekou Gassama es simplemente para preocuparse. Ya que llegó con la idea que sea un jugador que pueda competir el puesto de titular, pero no ha sido capaz de ganarse esa oportunidad y en la cancha no ha tenido tantas chances. Por lo que tendrá que ponerse las pilas para poder estar por encima de sus mismos compañeros.

Sekou Gassama en la Copa Libertadores (Foto: Universitario).

Hasta la fecha este 13 de abril tan solo ha registrado un total de 2 encuentros, no ha hecho goles y menos ha dado asistencias. En estos 2 choques estuvo un total de 42 minutos, 30 con Cienciano y 12 contra Alianza Lima. Ambos juegos acabaron en victoria para los ‘cremas’ en el Estadio Monumental de Ate.

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Veremos si en la Copa Libertadores es considerado, aunque podría parecer un poco más difícil. Pero imposible, ya que con la lesión de Lisandro Alzugaray, hay más chances para que alguien pelee el puesto de titular, así como también se vea más probabilidades de entrar desde el banco en algún momento de los partidos.

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