“Varios meses fuera, no”: Gustavo Zevallos aclaró y fue muy rotundo sobre la lesión de Miguel Araujo en Sporting Cristal

Durante las últimas horas se pudo revelar la información de que Miguel Araujo estaría bastante complicado con una lesión en la plantel del pie. Dicha situación lo habría hecho jugar infiltrado el más reciente encuentro ante Junior por la Copa Libertadores 2026 y por ende es que ahora fue Gustavo Zevallos quien realmente contó ciertos detalles de una situación que genera preocupación en el hincha.

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🚨 Ayer, Miguel Araujo terminó adolorido en la planta del pie derecho (fascitis). Su recuperación sería de 4 semanas, por lo que se perdería estos partidos:



🆚 Cusco FC (3/5)

🆚 Palmeiras 🇧🇷 (5/5)

🆚 Alianza Lima (9/5)

🆚 FC Cajamarca (15/5)

🆚 Junior 🇨🇴 (20/5)



ℹ️ @machitocasas pic.twitter.com/oyC0ONPbXd — Momento Deportivo (@MDeportivope) April 29, 2026

Si bien la noticia de la lesión de Miguel Araujo es cierta y que incluso es muy probable que no pueda competir el fin de semana que viene, lo que en estos momentos ha quedado clarísimo que el tiempo de paralización no se tratará de varias semanas ni mucho menos de meses como se venía rumoreando. Es de esta manera que el Gerente Deportivo de Sporting Cristal aclaró mejor el panorama.

“¿Cuatro semanas de baja? Ha tenido una fascitis plantar crónica y se agravó por la cantidad de partidos. Se está trabajando en el manejo de las cargas. Está trabajando para estar en los siguientes partidos. Escuché que habían comentado que iba a estar varios meses fuera, no. Está haciendo el esfuerzo, los profesionales de cada área están trabajando para que él esté recuperado y pueda estar cuanto antes con nosotros”; contó Gustavo Zevallos en ‘Fútbol Como Cancha‘.

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Con estas recientes declaraciones de Gustavo Zevallos podemos entender que Miguel Araujo no sería parte de la lista de convocados de Sporting Cristal para el duelo ante Cusco FC que se jugará en el Estadio Alberto Gallardo. Lo que todavía no se conoce con exactitud al día de hoy es si llegará en óptimas condiciones físicas al decisivo encuentro frente a Palmeiras por la Copa Libertadores 2026.

Día, hora y dónde ver los próximos partidos de Sporting Cristal en la Liga 1 y en la Copa Libertadores

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Con la lesión de Miguel Araujo que complica su continuidad en las planificaciones estelares del profesor Zé Ricardo, ahora Sporting Cristal tendrá que seguir mirando hacia adelante pensando en los próximos objetivos en el marco de la Liga 1 y de la Copa Libertadores. El próximo domingo 3 de mayo a las 11:00 horas recibirán a Cusco FC en el Estadio Alberto Gallardo en un duelo que promete mucho en una nueva jornada del Torneo Apertura 2026.

Pocos días después enfrentarán a Palmeiras en el marco de la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores, exactamente el martes 5 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. El sábado 9 de mayo a las 20:00 horas visitarán a Alianza Lima en Matute y visitarán a FC Cajamarca el viernes 15 de mayo a las 15:00 horas. Finalmente, los celestes jugarán ante Junior en Cartagena el miércoles 20 de mayo y contra Cerro Porteño el jueves 28 de mayo en Asunción.

Fuente: Sporting Cristal.

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