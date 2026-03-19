La fortuna de cláusula que pagará San Lorenzo para sacar a Pablo Guede de Alianza Lima

El regreso de Pablo Guede al banquillo de San Lorenzo de Almagro parece ser solo cuestión de tiempo. El estratega argentino, quien actualmente dirige con éxito en el fútbol peruano, es el elegido por la dirigencia azulgrana para liderar una nueva etapa en Boedo tras la salida de Damián Ayude.

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El monto que recibirán en Alianza Lima

Para que este movimiento se concrete, el “Ciclón” deberá realizar un importante esfuerzo económico que ya genera debate en Argentina. Alianza Lima no está dispuesto a dejar ir a su técnico sin recibir la compensación correspondiente estipulada en su contrato vigente hasta finales de 2026.

La cifra que San Lorenzo debe abonar para ejecutar la cláusula de rescisión asciende a los 250.000 dólares aproximadamente. Este monto representa un ingreso significativo para las arcas del club íntimo, consolidándose como una de las salidas de entrenadores más costosas en la historia reciente de la Liga 1.

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Según fuentes especializadas como Mundo Azulgrana y Agustín Muzzu, este pago equivale aproximadamente a tres o cuatro meses del salario que el técnico percibe en Matute. La directiva argentina, encabezada por Sergio Constantino, ya habría dado el visto bueno para asumir este costo operativo y asegurar el fichaje.

Pablo Guede trabajó antes en San Lorenzo hace 10 años. (Foto: X).

Pablo Guede volverá a San Lorenzo

A pesar de la delicada situación financiera que atraviesa el club de Boedo, la prioridad deportiva ha inclinado la balanza a favor de Guede. El consenso es unánime dentro de la comisión directiva, quienes ven en el exentrenador del Málaga al perfil ideal para revertir la crisis de resultados.

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Por su parte, el entrenador ha manifestado internamente su deseo de tener una “revancha” en el club del cual es confeso seguidor. Esta predisposición personal ha sido clave para que las negociaciones avancen rápidamente, incluso con la posibilidad de que el propio DT colabore en los términos de salida.

Alianza Lima pendiente de las determinaciones

En La Victoria, la noticia ha caído como un balde de agua fría debido al buen momento que atraviesa el equipo en el Torneo Apertura 2026. Alianza Lima se encuentra peleando los primeros lugares de la tabla, y una salida abrupta de su líder táctico obligaría a buscar un reemplazo de emergencia.

Se espera que en las próximas horas se produzca la comunicación oficial entre ambas instituciones para finiquitar los detalles legales del traspaso. Con el pago de la cláusula asegurado, Pablo Guede emprendería el vuelo hacia Buenos Aires para estampar su firma y ser presentado en el Nuevo Gasómetro.

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Pablo Guede estará regresando a la Argentina pronto. (Foto: X).

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