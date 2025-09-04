Si algo está careciendo la Selección Peruana es de jugadores para armar un equipo competitivo. Es por ese motivo que se está buscando en todas partes jugadores que puedan representar al Perú. Por eso se puede ver tanta pasión por los futbolistas de doble nacionalidad o aquellos que pueden nacionalizarse para vestir la ‘Bicolor’.

En este caso se ha conocido que el equipo patrio tiene la intensión de llevarse a la figura de Universitario de Deportes. Futbolista de tan solo 17 años de edad es una de las grandes promesas del fútbol peruano. Por ahora no ha logrado debutar solo por su nacionalidad, pues al ocupar cupo de extranjero no ha tenido las chances de estar en el primer equipo. Pero se espera que pronto pueda ser tomado en cuenta como peruano.

Es por esa razón que el periodista Gustavo Peralta dio la noticia que en la Videna están muy interesados en contar con los servicios del mediocampista. Pues lo ven como un importante elemento que puede llegar a sumarle al equipo patrio. Así fue que pudo dar a conocer en el programa ‘Hablemos de Max’.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Quién es Sebastián Osorio?

Sebastián Osorio es un futbolista de 17 años que nació en Pereira, Colombia en el año 2008. En el campo puede jugar en varias posiciones, siendo el frente de ataque donde se siente más cómodo. Como mediocampista ofensivo es su posición natural, pero no tiene problema de moverse como extremo ya sea por la izquierda o por la derecha.

Su gran capacidad ha hecho que no solo firme con Universitario, sino que también tenga un contrato con la marca deportiva Nike. Aparte, la agencia Agref es la que tiene contrato de representación de este futbolista que ha logrado llamar la atención de varios clubes en el extranjero.

Publicidad

Publicidad

Hace no mucho estuvo fuera del país para pasar una pasantía por el Benfica de Portugal, que vio en él un gran talento en los pies. Siendo un jugador que tiene mucho para dar en un futuro. Por esa razón es que no solo la Selección Peruana lo quiere, en Colombia también lo tienen en la mira, solo que la competencia en este país es mucho más difícil por la cantidad de jugadores que hay para un equipo patrio.

Los números de Sebastián Osorio este 2025

Este año debido a la pasantía que tuvo en Portugal, aparte de algunas lesiones no ha podido tener mucho protagonismo en el equipo. Por esa razón solo se ha contado un total de 8 encuentros en lo que va del año en la Liga 3 y la Copa Libertadores Sub-20. En estos torneos llegó a anotar 4 goles y dar 2 asistencias en 575 minutos.

Publicidad

Publicidad

También hay que recordar que ha estado jugando en el equipo de menores, por lo que esos datos no se tienen registrados.

ver también Así está la tabla de posiciones EN VIVO, fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026