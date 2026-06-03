Se confirmó una importante venta de joven promesa de Universitario hacia Europa

Universitario de Deportes ha tenido muchos problemas para poder hacer jugar a sus jóvenes promesas en el once del conjunto Tricampeón. Pero a pesar de esto ha logrado hacer un par de ventas de perlas que no muchos conocían. En este caso se conoció que ya vendieron a un nuevo jugador que terminará en Europa.
Se trata de Sebastián Osorio, así lo pudo dar a conocer le periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’. Por lo que se espera que pueda darse una gran oportunidad para este joven de seguir progresando y tener una nueva aventura por Europa.
Sebastián Osorio en Universitario (Foto: Universitario).
“Un jugador joven que pertenece a la U se va a ir vendido a un club interesante de Europa. No va a jugar en el primer equipo”, comenzó diciendo el periodista. Para luego confirmar que se trata del colombiano que hoy está en el conjunto de César Vallejo.
Lo que no se ha conocido es cuando se hará efectivo este fichaje, sobre todo teniendo en cuenta que viene jugando en la Liga 2. Por lo que es posible que no termine la temporada con el cuadro ‘poeta’. Lo cual lo pondría en la pretemporada de su nuevo equipo que no se ha conocido de parte del ‘Viejo Continente’ es.
Los números de Sebastián Osorio este 2026
En este caso no logró tener un lugar en el primer equipo de Universitario de Deportes por su nacionalidad. Pero con 17 años de edad, ya muestra una gran capacidad para poder generar peligro en las áreas rivales y viene siendo bien utilizado por el equipo de José Chemo del Solar.
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En lo que va de este 2026 ha jugado en la Segunda División peruana en la que ha disputado hasta ahora 7 partidos, ha hecho 1 gol y todo esto en un total de 233 minutos.
Sebastián Osorio y su posibilidad de jugar por Perú
Actualmente el futbolista está trabajando en poder sacar sus papeles para lograr la nacionalidad peruana, un paso importante para poder jugar por la Selección Peruana. Es un jugador que no ha sido tomado en cuenta por su país natal, Colombia.
El nacido en Pereira podría sacar su DNI y terminar de representar al país. Se espera que se una a las filas nacionales pronto, pero claro está, es importante que pueda cumplir con sacar sus papeles.
Datos Claves
- Sebastián Osorio será vendido por Universitario de Deportes a un club de Europa.
- El atacante de 17 años juega a préstamo en la Universidad César Vallejo.
- El futbolista nacido en Pereira registra un gol en 7 partidos durante el 2026.