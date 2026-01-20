Universitario vs. FBC Melgar, transmisión del amistoso EN VIVO vía YouTube HOY: minuto a minuto

Universitario y FBC Melgar se enfrentan en un partido amistoso de pretemporada en el Estadio Monumental de la 'U'. El duelo le sirve de previa al equipo de Javier Rabanal para la Noche Crema ante Universidad de Chile el próximo sábado. En tanto, el 'Dominó' de Juan Reynoso también se prepara para la Tarde Rojinegra del domingo ante Macará.

Si bien el partido se juega en el Monumental de Ate, se decidió que no sea a la vista del público. Por lo tanto, Universitario y Melgar se enfrentarán a puerta cerrada.

Melgar, por su parte, no cuenta con Jeriel De Santis, quien está realizando un proceso de preparación especial. Lo mismo pasa con Franco Zanelatto. Por su parte, Jhamir D'Arrigo arrastra algunas molestias y no será arriesgado.

Del lado de Universitario, Héctor Fértoli continúa con su recuperación de una lesión en su hombro que lo compromete para jugar la Noche Crema y el inicio del Torneo Apertura ante ADT. Tampoco está Sekou Gassama, quien tiene previsto llegar en las próximas horas.

Universitario ya tuvo una prueba hace algunos días cuando jugó un amistoso ante Sport Boys, que terminó con derrota 1-0 por el gol de Jostin Alarcón. En tanto, Melgar enfrentó a Deportivo Moquegua y lo venció por 1-0 con el tanto de Pablo Erustes. Esos son los partidos amistosos que han disputado ambos equipos hasta este cruce.

Álex Valera estuvo cerca de conectar una chalaca en el área chica. Anticipó la defensa y se quedó con el balón el arquero Jorge Cabezudo.

Buena jugada colectiva con una diagonal de Hugo Ancajima. El centro fue para Álex Valera, que no agarró bien el balón y terminó fuera.

Buena apertura de Horacio Calcaterra para aparecer con ventaja por la derecha. Su centro lo encontró a Álex Valera, que definía ante la salida de Jorge Cabezudo. Todo fue anulado por offside.

Buen contraataque de la 'U' con Jairo Concha por derecha. José Carabalí quedó mano a mano con Jorge Cabezudo. Lo eludió, pero no pudo definir. El rebote le quedó a Álex Valera, que probó desde fuera del área y el balón pasó cerca del palo.

Diego Romero quiso salir a cortar, pero quedó pagando. A Nicolás Figueroa le quedó largo el balón y la jugada quedó en nada.

Buen trabajo del conjunto rojinegro, con mucha más intensidad que el que jugó el primer partido. La 'U' cambió mucho y se nota que éste sería el equipo "suplente" con respecto al anterior.

Se juegan los segundos 30 minutos de este segundo amistoso entre Melgar y Universitario. Ganan los 'Rojinegros' con el gol de Jhonny Vidales.

Universitario disputa dos partidos amistosos de pretemporada ante FBC Melgar este martes 20 de enero en el Estadio Monumental. Ambos equipos se preparan para sus duelos de presentación, tanto para la Noche Crema como la Tarde Rojinegra. Javier Rabanal y Juan Reynoso tienen su primer encuentro en este 2026, que se puede ver en vivo para los miembros del canal de YouTube #UNIVERSITARIOTVU.

La ‘U’ continúa con su preparación para la temporada 2026 donde buscará el tetracampeonato nacional, así como mejorar lo hecho en la Copa Libertadores. El ‘Dominó’, por su parte, buscará ser protagonista en esta campaña tanto en Liga 1 como en Copa Sudamericana.

Este es el último amistoso que tienen ambos equipos antes de la presentación de sus planteles. Universitario lo hará en la Noche Crema este sábado 24 de enero en el Monumental de Ate ante Universidad de Chile. Mientras que Melgar será protagonista de la Tarde Rojinegra el domingo 25 ante Deportivo Macará en el Monumental de la UNSA.