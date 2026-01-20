Universitario vs. FBC Melgar, transmisión del amistoso EN VIVO vía YouTube HOY: minuto a minuto

Universitario disputa dos partidos amistosos de pretemporada ante FBC Melgar este martes 20 de enero en el Estadio Monumental. Ambos equipos se preparan para sus duelos de presentación, tanto para la Noche Crema como la Tarde Rojinegra. Javier Rabanal y Juan Reynoso tienen su primer encuentro en este 2026, que se puede ver en vivo para los miembros del canal de YouTube #UNIVERSITARIOTVU.
La ‘U’ continúa con su preparación para la temporada 2026 donde buscará el tetracampeonato nacional, así como mejorar lo hecho en la Copa Libertadores. El ‘Dominó’, por su parte, buscará ser protagonista en esta campaña tanto en Liga 1 como en Copa Sudamericana.
Este es el último amistoso que tienen ambos equipos antes de la presentación de sus planteles. Universitario lo hará en la Noche Crema este sábado 24 de enero en el Monumental de Ate ante Universidad de Chile. Mientras que Melgar será protagonista de la Tarde Rojinegra el domingo 25 ante Deportivo Macará en el Monumental de la UNSA.