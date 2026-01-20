Es tendencia:
Partido amistoso

Universitario vs. FBC Melgar, transmisión del amistoso EN VIVO vía YouTube HOY: minuto a minuto

Universitario disputa su segundo amistoso ante Melgar en el Monumental de Ate. El primero fue victoria por 3-1.

7' ST: SE LO PERDIÓ JHONNY VIDALES

Jhonny Vidales tuvo el 2-0 tras una buena jugada en combinación con Lautaro Guzmán. En el punto de penal, definió desviado.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Se juegan los segundos 30 minutos de este segundo amistoso entre Melgar y Universitario. Ganan los 'Rojinegros' con el gol de Jhonny Vidales.

CAMBIO EN UNIVERSITARIO

Dejó el campo José 'Tunche' Rivera e ingresó Jhon Jairo Guzmán.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Melgar le gana 1-0 a Universitario en este segundo amistoso del día entre ambos equipos. El gol lo hizo Jhonny Vidales.

Buen trabajo del conjunto rojinegro, con mucha más intensidad que el que jugó el primer partido. La 'U' cambió mucho y se nota que éste sería el equipo "suplente" con respecto al anterior.

20' PT: ¡GOL DE MELGAR!

Jhonny Vidales marcó el 1-0 en este segundo partido para Melgar.

ALINEACIÓN TITULAR DE MELGAR

Por su parte, Juan Reynoso pone el siguiente once titular en Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Jesús Alcántar, Matías Zegarra; Walter Tandazo, Nicolás Quagliata; Lautaro Guzmán, Patricio Núñez, Ryu Yabiku; y Jhonny Vidales.

ALINEACIÓN DE UNIVERSITARIO PARA EL SEGUNDO PARTIDO

Equipo nuevo pone Javier Rabanal para este segundo partido. Miguel Vargas; Aldo Corzo, Williams Rivero, César Inga; Jorge Murrugarra; Martín Pérez Guedes, Fabián Cabanillas; Christopher Loayza, Paolo Reyna; Yuriel Celi y José 'Tunche' Rivera.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO PARTIDO!

Ya se juega el segundo partido entre Universitario y Melgar, que tendrá dos tiempos de 30 minutos.

¡FINAL DEL PRIMER PARTIDO!

Se terminaron los segundos 30 minutos. Universitario le ganó 3-1 a Melgar por los goles de Matías Di Benedetto, Jairo Concha y Edison Flores. Descontó Nicolás Figueroa.

Ahora, vendrá el segundo partido, que tendrá dos tiempos de 30 minutos.

29' ST: CABEZAZO ALTO DE VALERA

No se le da el gol aún a Álex Valera. Buen centro de José Carabalí y cabezazo alto de 'Nazario'.

22' ST: ¡GOL DE MELGAR!

Nicolás Figueroa pudo marcar el descuento. Diego Romero rozó el balón, pero no pudo impedir el primer gol de Melgar en el partido.

19' ST: LO TUVO MELGAR

Cabezazo en el área tras un tiro libre. El balón terminó en el techo del arco.

VIDEO: EL GOL DE EDISON FLORES PARA EL 3-0

16' ST: SALIDA PRECIPITADA DE DIEGO ROMERO

Diego Romero quiso salir a cortar, pero quedó pagando. A Nicolás Figueroa le quedó largo el balón y la jugada quedó en nada.

17' ST: ¡SE LO PERDIERON CARABALÍ Y VALERA!

Buen contraataque de la 'U' con Jairo Concha por derecha. José Carabalí quedó mano a mano con Jorge Cabezudo. Lo eludió, pero no pudo definir. El rebote le quedó a Álex Valera, que probó desde fuera del área y el balón pasó cerca del palo.

14' ST: ¡GOL DE UNIVERSITARIO!

Edison Flores anotó el 3-0 para que Universitario ya decrete la goleada ante Melgar.

11' ST: TARJETA AMARILLA EN UNIVERSITARIO

Jesús Castillo fue fuerte en un cruce y fue amonestado.

10' ST: SACÓ ROMERO

Diego Romero salió bien para despejar el balón ante un centro de pelota detenida.

4' ST: TARJETA AMARILLA EN MELGAR

Nicolás Figueroa fue amonestado por una fuerte infracción contra Jesús Castillo.

VIDEO: ASÍ FUE EL GOLAZO DE JAIRO CONCHA PARA EL 2-0

1' ST: ¡GOL DE UNIVERSITARIO!

Jairo Concha, con un gran remate al ángulo, marcó el 2-0.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

No hay cambios en Universitario ni en Melgar para el segundo tiempo. La 'U' gana 1-0.

UNIVERSITARIO PROBARÁ JUGADORES

Hay varios juveniles que tendrán minutos como Christopher Loaiza y Fabián Cabanillas.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Universitario mostró una buena versión y le gana 1-0 a Melgar con el gol de cabeza de Matías Di Benedetto.

25' PT: ¡CERCA VALERA!

Buena apertura de Horacio Calcaterra para aparecer con ventaja por la derecha. Su centro lo encontró a Álex Valera, que definía ante la salida de Jorge Cabezudo. Todo fue anulado por offside.

18' PT: BUEN CRUCE DE CAÍN FARA

Caín Fara se hace fuerte en defensa y cortó un avance de Melgar para mandar el balón al córner.

17' PT: ¡NO PUDO PEGARLE BIEN VALERA!

Buena jugada colectiva con una diagonal de Hugo Ancajima. El centro fue para Álex Valera, que no agarró bien el balón y terminó fuera.

VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DEL 1-0 DE MATÍAS DI BENEDETTO

9' PT: ¡GOL DE UNIVERSITARIO!

Gran frentazo de Matías Di Benedetto para el 1-0 de Universitario.

3' PT: ¡CERCA VALERA!

Álex Valera estuvo cerca de conectar una chalaca en el área chica. Anticipó la defensa y se quedó con el balón el arquero Jorge Cabezudo.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Universitario y Melgar ya juegan en el Monumental de Ate en este partido amistoso de pretemporada.

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE UNIVERSITARIO

Javier Rabanal vuelve a probar con el sistema clásico de Universitario: un 1-3-1-4-2.

La alineación titular de la 'U': Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo; Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Hugo Ancajima, José Carabalí; Edison Flores y Álex Valera.

¿CÓMO SERÁ EL AMISTOSO?

Universitario y Melgar arreglaron un partido amistoso de 4 tiempos de 30 minutos.

CALENTAMIENTO DE LOS EQUIPOS

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE MELGAR

Para el amistoso, Juan Reynoso presenta una alineación muy particular con muchos delanteros.

El 11 titular: Jorge Cabezudo; Christian Bordacahar, Matías Lazo, Horacio Orzán, Nelson Cabanillas; Javier Salas, Pablo Erustes, Gian Carlo García; Bernardo Cuesta. Nicolás Figueroa y Ángel Obando.

Suplente: Yáñez.

¿CÓMO LLEGAN UNIVERSITARIO Y MELGAR?

Universitario ya tuvo una prueba hace algunos días cuando jugó un amistoso ante Sport Boys, que terminó con derrota 1-0 por el gol de Jostin Alarcón. En tanto, Melgar enfrentó a Deportivo Moquegua y lo venció por 1-0 con el tanto de Pablo Erustes. Esos son los partidos amistosos que han disputado ambos equipos hasta este cruce.

BAJAS EN UNIVERSITARIO Y MELGAR

Del lado de Universitario, Héctor Fértoli continúa con su recuperación de una lesión en su hombro que lo compromete para jugar la Noche Crema y el inicio del Torneo Apertura ante ADT. Tampoco está Sekou Gassama, quien tiene previsto llegar en las próximas horas.

Melgar, por su parte, no cuenta con Jeriel De Santis, quien está realizando un proceso de preparación especial. Lo mismo pasa con Franco Zanelatto. Por su parte, Jhamir D'Arrigo arrastra algunas molestias y no será arriesgado.

PARTIDO A PUERTA CERRADA

Si bien el partido se juega en el Monumental de Ate, se decidió que no sea a la vista del público. Por lo tanto, Universitario y Melgar se enfrentarán a puerta cerrada.

UNIVERSITARIO Y MELGAR SE ENFRENTAN EN DUELO DE PREPARACIÓN

Universitario y FBC Melgar se enfrentan en un partido amistoso de pretemporada en el Estadio Monumental de la 'U'. El duelo le sirve de previa al equipo de Javier Rabanal para la Noche Crema ante Universidad de Chile el próximo sábado. En tanto, el 'Dominó' de Juan Reynoso también se prepara para la Tarde Rojinegra del domingo ante Macará.

Por Hugo Avalos

Universitario disputa dos partidos amistosos de pretemporada ante FBC Melgar este martes 20 de enero en el Estadio Monumental. Ambos equipos se preparan para sus duelos de presentación, tanto para la Noche Crema como la Tarde Rojinegra. Javier Rabanal y Juan Reynoso tienen su primer encuentro en este 2026, que se puede ver en vivo para los miembros del canal de YouTube #UNIVERSITARIOTVU.

La ‘U’ continúa con su preparación para la temporada 2026 donde buscará el tetracampeonato nacional, así como mejorar lo hecho en la Copa Libertadores. El ‘Dominó’, por su parte, buscará ser protagonista en esta campaña tanto en Liga 1 como en Copa Sudamericana.

Este es el último amistoso que tienen ambos equipos antes de la presentación de sus planteles. Universitario lo hará en la Noche Crema este sábado 24 de enero en el Monumental de Ate ante Universidad de Chile. Mientras que Melgar será protagonista de la Tarde Rojinegra el domingo 25 ante Deportivo Macará en el Monumental de la UNSA.

hugo avalos
Hugo Avalos
