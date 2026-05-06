Tras perder con Palmeiras, en Ecuador revelaron el fichaje que busca cerrar Sporting Cristal para el Clausura

Sporting Cristal ya está pensando en el Torneo Clausura y apunta a su primer gran fichaje para pelear por el título.

La temporada de Sporting Cristal ha sido bastante irregular, más que todo en el Torneo Apertura en donde no se han mostrado sólidos a la hora de jugar. Esto ha hecho que terminen perdiendo la chance de ganar este certamen bastante rápido. Es por ese motivo que están pensando en su primer fichaje para intentar pelear la Liga 1.

Publicidad

En Ecuador la cuenta de MrOFF ha dado a conocer que el cuadro del Rímac está tras los pasos de Cristian Penilla. Actual futbolista de Alianza Atlético, que está haciendo una buena temporada con el cuadro de Sullana. Este vendría a ser su primer fichaje para el Torneo Clausura.

Cristian Penilla celebrando (Foto: Alianza Atlético).

“Cristian Penilla, de gran presente en Alianza Atlético de Perú, es seguido por Sporting Cristal”, fue lo que publicó la mencionada cuenta en sus redes sociales. Dejando en claro que el cuadro de La Florida analiza esta contratación.

Publicidad

Este futbolista tiene contrato hasta final de año con los ‘Churres’, lo que deja en claro que su salida solo sería pagando algo a este equipo. Actualmente el cuadro de Zé Ricardo tiene 6 extranjeros, lo cual deja un cupo extra que todavía pueden llenar.

¿Cómo le ha ido a Cristian Penilla esta temporada?

El atacante nacido en Esmeraldas, Ecuador llegó recién esta temporada al cuadro de Alianza Atlético. Con 35 años de edad viene siendo un jugador con altibajos, muchas veces siendo titular en su equipo. Pero sin llegar a ser uno de los indiscutibles, esto se nota más a la hora de disputar la Copa Sudamericana.

En lo que va de la temporada ha logrado disputar un total de 16 partidos, ha hecho 2 goles y a brindado 2 asistencias en 1023 minutos disputados. Por lo general ha jugado como un extremo por la izquierda, pero también lo ha hecho por la derecha o incluso delantero en alguna oportunidad.

Publicidad

Cristian Penillo en los entrenamientos (Foto: Alianza Atlético).

Su valor de mercado es de 150 mil según la página especializada de Transfermarkt. Lo cual deja en claro que no tiene un costo tan alto más que todo por la edad que tiene.

¿En qué equipos ha jugado Cristian Penilla?

Barcelona SC (Ecuador)

New England (Estados Unidos)

Mushuc Runa SC (Ecuador)

Pachuca (México)

Morelia (México)

Libertad FC (Ecuador)

Delfín (Ecuador)

Alianza Atlético (Perú)

Deportivo Cuenca (Ecuador)

Chapecoense (Brasil)

Deportivo Quito (Ecuador)

Publicidad

Datos Claves