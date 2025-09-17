Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras el partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

La novena jornada del Torneo Clausura 2025 sigue desarrollándose entre semana y ahora la tabla de posiciones se movió luego del partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético.

Si bien todos pensaban que Sporting Cristal tendría un partido fácil ante Alianza Atlético, el equipo del entrenador Gerardo Ameli tuvo temple, y varias opciones de gol, a lo largo de todo el partido.

Lo cierto es que al final Sporting Cristal pudo conseguir un empate que sabe a amargura y, a la vez, se despide de los primeros puestos del Torneo Clausura. Por el lado de Alianza Atlético es una unidad que sirve en su calidad de visita.

Así pues, se movió la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 y ahora solo falta saber cómo quedará el partido de Cusco, que juega este jueves ante Ayacucho de visita desde la 1:00 PM.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Los partidos que restan jugar en la Fecha 9 del Torneo Clausura 2025

Miércoles 17 de septiembre

Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo – 3:15 PM

Cienciano vs. Sport Boys – 7:30 PM

Jueves 18 de septiembre

Ayacucho FC vs. Cusco – 1:00 PM

Atlético Grau vs. Alianza UDH – 3:15 PM

Garcilaso vs. Melgar – 7:30 PM

Fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1