¿A qué hora se juega el Clásico Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Alianza Lima y Universitario lideran la clasificación de la Liga Peruana de Vóley y protagonizarán un duelo de infarto por la novena jornada del campeonato nacional. El esperado clásico se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

El cuadro ‘blanquiazul’ afronta este choque con un impulso anímico importante luego de su reciente participación en el Mundial de Clubes y se sostiene en lo más alto de la tabla. Por su parte, las ‘pumas’ viven un presente sólido, con apenas una derrota en lo que va de la primera fase de la competencia.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universitario?

El duelo entre ‘íntimas’ y ‘cremas’, correspondiente a la novena jornada de la Liga Peruana de Vóley, está programado para disputarse hoy, domingo 21 de diciembre.

Según la programación del torneo, el encuentro entre ambas escuadras tiene previsto iniciar a las 17:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. Revisa los horarios en otras partes del mundo:

México: 16:00 horas

Bolivia y Venezuela: 18:00 horas

Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 19:00 horas

España: 23:00 horas

Programación de la Liga Peruana de Vóley (Liga Peruana de Vóley).

¿Dónde ver el clásico de la Liga Peruana de Vóley?

El encuentro podrá verse en vivo a través de las pantallas de Latina TV (canal 2), señal que también está disponible en los servicios de cable DirecTV, Movistar TV y Claro TV. Además, la transmisión estará accesible en el fan page y el sitio web oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe).

