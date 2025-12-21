Es tendencia:
logotipo del encabezado
Vóley

¿A qué hora se juega el Clásico Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

El cuadro 'íntimo' se enfrentará al elenco 'merengue' en lo que será la disputa por el liderato del campeonato nacional.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Alianza Lima se enfrentará a Universitario por la Liga Peruana de Vóley.
© Composición Bolavip PerúAlianza Lima se enfrentará a Universitario por la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima y Universitario lideran la clasificación de la Liga Peruana de Vóley y protagonizarán un duelo de infarto por la novena jornada del campeonato nacional. El esperado clásico se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Publicidad

El cuadro ‘blanquiazul’ afronta este choque con un impulso anímico importante luego de su reciente participación en el Mundial de Clubes y se sostiene en lo más alto de la tabla. Por su parte, las ‘pumas’ viven un presente sólido, con apenas una derrota en lo que va de la primera fase de la competencia.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universitario?

El duelo entre ‘íntimas’ y ‘cremas’, correspondiente a la novena jornada de la Liga Peruana de Vóley, está programado para disputarse hoy, domingo 21 de diciembre.

Según la programación del torneo, el encuentro entre ambas escuadras tiene previsto iniciar a las 17:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. Revisa los horarios en otras partes del mundo:

Publicidad
  • México: 16:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 18:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 19:00 horas
Publicidad
  • España: 23:00 horas
Puede ser una imagen de básquet y texto
Programación de la Liga Peruana de Vóley (Liga Peruana de Vóley).
Tras participación en el Mundial de Clubes, Alianza Lima regresa a la Liga Peruana para enfrentar a Universitario

ver también

Tras participación en el Mundial de Clubes, Alianza Lima regresa a la Liga Peruana para enfrentar a Universitario

¿Dónde ver el clásico de la Liga Peruana de Vóley?

El encuentro podrá verse en vivo a través de las pantallas de Latina TV (canal 2), señal que también está disponible en los servicios de cable DirecTV, Movistar TV y Claro TV. Además, la transmisión estará accesible en el fan page y el sitio web oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe).

Publicidad

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima y Universitario disputan hoy el clásico de vóley a las 17:00 horas.
  • El encuentro se desarrollará en el Polideportivo Lucha Fuentes por la novena jornada del torneo.
  • Latina TV y el sitio web de la Federación Peruana de Vóley transmitirán el partido.
Publicidad
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universitario y dónde ver el duelo por la Liga Peruana de Vóley?
Voley

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universitario y dónde ver el duelo por la Liga Peruana de Vóley?

Mientras Alianza Lima jugó el Mundial de Clubes, así se movió la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
Voley

Mientras Alianza Lima jugó el Mundial de Clubes, así se movió la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Tras participación en el Mundial de Clubes, Alianza Lima regresa a la Liga Peruana para enfrentar a Universitario
Voley

Tras participación en el Mundial de Clubes, Alianza Lima regresa a la Liga Peruana para enfrentar a Universitario

¿Qué canal transmite Perú vs. Bolivia por amistoso internacional en Chincha?
Selección Peruana

¿Qué canal transmite Perú vs. Bolivia por amistoso internacional en Chincha?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo