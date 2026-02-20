Es tendencia:
Vóley

Mientras el Sudamericano de Clubes es un éxito, un equipo de la Liga Peruana de Vóley reclama por falta de pagos

Si bien hay equipos que si cuentan con apoyo económico, hay otros que no la vienen pasando nada bien. Conoce los detalles.

Por Nicole Cueva

Olva Latino en problemas económicos
Mientras el Sudamericano de Clubes de Vóley se desarrolla con gran expectativa y repercusión, en el ámbito local una realidad distinta golpea a uno de los participantes de la Liga Peruana de Vóley. Se trata de Olva Latino, cuyas jugadoras atraviesan una complicada situación económica debido a retrasos en los pagos.

Una fuente cercana a Bolavip Perú reveló el delicado presente del plantel: “No están entrenando hasta que se les pague. Sí van a jugar, pero no están entrenando. A lo largo de la temporada han tenido ese mismo problema”. La situación ha generado preocupación, ya que el equipo continúa compitiendo oficialmente pese a las dificultades.

Las jugadoras organizan una pollada para cubrir gastos

La problemática salió a la luz luego de que las propias voleibolistas impulsaran una actividad pro fondos para este fin de semana. El objetivo es recaudar dinero que les permita solventar gastos básicos como movilidad y necesidades logísticas, mientras esperan que el club regularice su situación.

Una de las voces más representativas del plantel, Mirtha Uribe, se pronunció públicamente a través de la plataforma TikTok para poder explicar el contexto.

El día sábado vamos a hacer una actividad, una pollada para recolectar ciertos fondos para nuestras movilidades y ciertos gastos porque estamos sufriendo por unos retrasos que sabemos nos van a… el club se va a poner en línea, pero ahorita necesitamos un desahogo porque nosotras no queremos dejar de entrenar”, expresó la experimentada jugadora, conocida como ‘Tita’.

¡Triunfo y clasificación! Alianza Lima venció 3-1 a San Martín por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Competir sin entrenar: una situación insostenible

Pese a la falta de pagos, el equipo mantiene su compromiso de presentarse a los partidos de la Liga Peruana de Vóley. Sin embargo, la decisión de no entrenar hasta que se regularicen los sueldos refleja el desgaste que viene arrastrando el grupo durante la temporada.

El contraste no pasa desapercibido: mientras el vóley peruano celebra un torneo internacional exitoso, uno de sus clubes enfrenta problemas estructurales que ponen en evidencia las dificultades que aún persisten en el campeonato local.

DATOS CLAVES

  • Las jugadoras de Olva Latino organizaron una pollada para este sábado 21 de febrero.
  • Mirtha Uribe lidera la recaudación de fondos para cubrir gastos de movilidad y logística.
  • El plantel de Olva Latino decidió suspender sus entrenamientos debido a retrasos en los pagos.
