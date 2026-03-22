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Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima 1-0 Deportivo Soan EN VIVO y GRATIS por la vuelta de los cuartos de la Liga Peruana de Vóley: Punto a punto

Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Soan por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley.

Set 2: Alianza Lima 15-17 Deportivo Soan

Deportivo Soan quiere el empate y está haciendo mérito.

Set 2: Alianza Lima 11-10 Deportivo Soan

Parejo segundo set entre Alianza Lima y Deportivo Soan.

Set 2: Alianza Lima 4-5 Deportivo Soan

El cuadro de Deportivo Soan pasa adelante en el marcador.

¡Arrancó el segundo set!

Ya se juega el segundo set entre Alianza Lima y Deportivo Soan. 

¡Alianza Lima ganó el primer set!

Por 25 a 18 el cuadro de Alianza Lima venció a Deportivo Soan en el primer set. 

Set 1: Alianza Lima 20-14 Deportivo Soan

Alianza Lima se acerca a su primer punto ante Deportivo Soan. 

Set 1: Alianza Lima 16-12 Deportivo Soan

Alianza Lima viene sacando una buena ventaja en el primer set.

Set 1: Alianza Lima 10-8 Deportivo Soan

Alianza Lima adelante en el marcador ante un Deportivo Soan que no baja los brazos. 

Set 1: Alianza Lima 4-4 Deportivo Soan

Comienzo parejo entre Alianza Lima y Deportivo Soan.

¡Arrancó el partido!

Ya juegan Alianza Lima frente a Deportivo Soan por al partido de vuelta de los cuartos de final. 

¡Así va la temporada!

Así va la temporada de Alianza Lima y Deportivo Soan hasta el momento. 

¿Cómo se define quién pasa a las semifinales?

Por el momento Alianza Lima tiene una ventaja en esta serie frente a Deportivo Soan, esto gracias a que venció por 3-0 en el choque de ida. Pero de volver a ganar pasará a las semifinales. En caso el cuadro de Soan gane este segundo duelo, entonces se definirá en un desempate a mitad de semana. 

¡Llegó el cuadro de Alianza!

El equipo de Alianza Lima llegó para el partido por los cuartos ante Deportivo Soan. 

¡Alianza Lima listo!

El cuadro de Alianza Lima rumbo a Villa El Salvador.

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. Deportivo Soan!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Alianza Lima vs. Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley.

Ysabella "Chabela" Sánchez.
© Alianza LimaYsabella "Chabela" Sánchez.

Este domingo 22 de marzo se enfrentan Alianza Lima contra Deportivo Soan. Duelo por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley, encuentro que se disputará en el Polideportivo de Villa El Salvador desde las 17:00 horas de Perú. La transmisión está a cargo de Latina, pero podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

En el encuentro de ida el conjunto de Facundo Morando no tuvo ningún inconveniente para ganar. Fue un contundente 3-0 el que consiguió el conjunto ‘Blanquiazul’ en Villa El Salvador. Terminó con parciales 25 a 17, 26 a 24 y 25 a 20. Esto deja al elenco victoriano con una importante ventaje pensando en las semifinales.

Una nueva victoria de Alianza Lima las dejará en las semifinales de forma directa. Mientras que si Deportivo Soan despierta y logra sorprender con un triunfo, obligará a que se termine de definir la serie en un partido extra. Esta temporada las ‘Panteras de Puente Piedra’ no saben lo que es ganarle a las ‘íntimas’ habiendo perdido ya dos juegos por 3-1 en la fase 1 y 2 respectivamente.

Bruno Castro
Bruno Castro
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