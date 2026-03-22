Alianza Lima 1-0 Deportivo Soan EN VIVO y GRATIS por la vuelta de los cuartos de la Liga Peruana de Vóley: Punto a punto

Por el momento Alianza Lima tiene una ventaja en esta serie frente a Deportivo Soan, esto gracias a que venció por 3-0 en el choque de ida. Pero de volver a ganar pasará a las semifinales. En caso el cuadro de Soan gane este segundo duelo, entonces se definirá en un desempate a mitad de semana.

Este domingo 22 de marzo se enfrentan Alianza Lima contra Deportivo Soan. Duelo por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley, encuentro que se disputará en el Polideportivo de Villa El Salvador desde las 17:00 horas de Perú. La transmisión está a cargo de Latina, pero podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

En el encuentro de ida el conjunto de Facundo Morando no tuvo ningún inconveniente para ganar. Fue un contundente 3-0 el que consiguió el conjunto ‘Blanquiazul’ en Villa El Salvador. Terminó con parciales 25 a 17, 26 a 24 y 25 a 20. Esto deja al elenco victoriano con una importante ventaje pensando en las semifinales.

Una nueva victoria de Alianza Lima las dejará en las semifinales de forma directa. Mientras que si Deportivo Soan despierta y logra sorprender con un triunfo, obligará a que se termine de definir la serie en un partido extra. Esta temporada las ‘Panteras de Puente Piedra’ no saben lo que es ganarle a las ‘íntimas’ habiendo perdido ya dos juegos por 3-1 en la fase 1 y 2 respectivamente.