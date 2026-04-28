Sporting Cristal 0-0 Junior EN VIVO y GRATIS por la Copa Libertadores vía ESPN y Disney+: ¡Expulsión de Peña!

El cuadro de Junior ya se encuentra en el estadio de Matute.

El cuadro de Sporting Cristal ya está listo para el choque contra Junior.

Cazonatti ve la primera amarilla por una fuerte falta en busca del balón en campo de Junior.

El cuadro de Sporting Cristal intenta llegar al primero, pero por ahora no ha logrado tener claridad.

Jermein Peña es amonestado con tarjeta roja por un fuerte codazo en el área de Sporting Cristal.

Por la fecha número 3 de la fase de grupos Copa Libertadores el cuadro de Sporting Cristal se enfrenta Junior de Barranquilla. Este encuentro se llevará a cabo este martes 28 de abril en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ desde las 21:00 horas.

El conjunto de Zé Ricardo se encuentra en el segundo lugar del grupo F tras ganar su primer juego frente Cerro por 1-0 y tras perder por 2-1 ante Palmeiras en Brasil. Por lo que, hasta la fecha viene obteniendo buenos resultados, una victoria podría ponerlo en una posición muy buena para la segunda vuelta de este grupo.

Mientras que el conjunto ‘Tiburón’ por ahora es último en la tabla de posiciones. En su primer juego logró sacar un tremendo empate ante el cuadro ‘Verdao’. Pero luego, no pudo ante el conjunto de Paraguay y esto lo viene dejando en el último lugar de la tabla de posiciones.

Alineaciones del Sporting Cristal vs Junior

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Silva; Juan González, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Maxioren Castro; Irven Ávila y Luis Iberico.

Junior: Mauro Silveira; Jermein Peña, Daniel Rivera, Lucas Monzón, Jhomier Guerrero, Yeison Suárez; Juan Ríos, Jesús Rivas, Yimmi Chará; Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez.

¿Dónde ver el Sporting Cristal vs Junior?

La transmisión del partido está a cargo de la cadena de cable ESPN en el Perú, mientras tanto también se podrá disfrutar por la plataforma Disney+. Por otro lado, el minuto a minuto se podrá seguir en Bolavip Perú.