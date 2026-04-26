¿Cuándo se juega el extra game entre Alianza Lima y San Martín por la final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Alianza Lima se quedó con la victoria este domingo 26 de abril ante San Martín en el partido de vuelta de la final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. De esta forma, el título se definirá en extra game. La serie quedó 1-1 por lo que, para conocer al equipo campeón, se debe jugar un tercer encuentro.

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Las ‘Íntimas’ se hicieron fuertes tras la derrota 3-0 en el primer partido de la final. Lograron un buen triunfo por 3-1 (25-15, 18-25, 25-18 y 27-25) para obligar a que el título de la Liga Peruana de Vóley se defina en un tercer partido. Fueron claves los ingresos de Yanlis Féliz y Doris Manco para cerrar la victoria.

El Polideportivo Lucha Fuentes vibró al máximo con el segundo encuentro en donde Alianza Lima comenzó mejor con gran contundencia, demostrando su concentración para lograr el objetivo. Hubo reacción de la San Martín en el segundo set, pero en los siguientes parciales, la lesión de Paola Rivera mermó la actuación de las ‘Santas’. Eso lo aprovechó el equipo de Facundo Morando.

¿Cuándo se juega el extra game entre Alianza Lima y San Martín?

Alianza Lima y San Martín jugarán el ‘extra game’ de la final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 el próximo domingo 3 de mayo desde las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

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Las fechas de las finales (LPV).

¿Dónde ver EN VIVO el extra game entre Alianza Lima y San Martín?

El ‘extra game’ entre Alianza Lima y San Martín se podrá ver en vivo por las pantallas de Latina (canal 2 en señal abierta) en TV, así como en su sitio web oficial y en su aplicación móvil.

Asimismo, el contenido también estará disponible en el Facebook oficial de la Federación Peruana de Vóley. Por supuesto, Bolavip Perú seguirá las acciones punto a punto.

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DATOS CLAVES

Alianza Lima venció 3-1 a San Martín e igualó la serie final de vóley.

El título se definirá en un extra game el domingo 3 de mayo a las 17:00.

Las jugadoras Yanlis Féliz y Doris Manco fueron claves en el triunfo del equipo íntimo.