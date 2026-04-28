Universitario presenta esta alineación inimaginable contra Nacional por la Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes se alista para un choque vibrante en la Copa Libertadores 2026 frente a Nacional de Uruguay. Tras su última presentación ante Alianza Atlético de Sullana por la Liga 1, el técnico Jorge Araujo ha decidido refrescar el equipo con variantes sorpresivas.

Publicidad

El periodista Enrique Vega compartió los pormenores de la oncena que trabajó el cuadro crema de cara al duelo contra el “Bolso”. Los cambios apuntan a potenciar la rotación del plantel y mantener la intensidad física necesaria para la competencia internacional.

Las novedades en el esquema táctico

La gran sorpresa en el arco sería la presencia de Diego Romero, quien busca consolidarse en noches de alta presión. En la zaga central, la inclusión de Caín Fara junto a Williams Riveros y Anderson Santamaría ofrece una nueva estructura defensiva para frenar el ataque uruguayo.

El mediocampo también presenta nombres importantes como Jorge Murrugarra y Martín Pérez Guedes, quienes aportarán el despliegue necesario en la zona medular. Además, la creatividad de Jairo Concha será vital para conectar con las bandas lideradas por Andy Polo y José Carabalí.

Publicidad

El poder ofensivo en el Monumental

Para la zona de ataque, el estratega merengue mantendría la confianza en su dupla más letal: Edison Flores y Álex Valera. Ambos atacantes son las principales cartas de gol para asegurar un resultado positivo este miércoles en Lima.

Aunque el once fue probado en los entrenamientos recientes, Jorge Araujo definirá en la charla técnica si ratifica esta alineación “inimaginable”. El encuentro promete ser una batalla táctica donde la “U” buscará imponer su localía ante uno de los grandes del continente.

Universitario jugará contra Nacional con este once titular. (Foto: X).

Publicidad

DATOS CLAVE