Universitario de Deportes no está en su mejor momento y se vienen tomando decisiones importantes dentro del club. La derrota ante Alianza Atlético terminó por decidir el futuro de Álvaro Barco, el cual seguirá lejos de Ate. El Director Deportivo no pudo demostrar ser un agregado ideal para el club, por lo que ahora sus caminos se separan.

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Mediante un comunicado en sus redes sociales oficiales, Universitario anunció la salida de Barco. “Tras una reunión con la Administración del club, se determinó por mutuo acuerdo que, desde la fecha, Álvaro Barco no continuará ejerciendo el cargo de Director Deportivo de nuestra institución“, se puede leer sobre esta salida.

Esta decisión se dio por la situación de los fichajes en Universitario. No han sido de mucha ayuda estos jugadores, los cuales no han venido incluso teniendo grandes protagonismos exceptuando uno que otro. El fichaje de Sekou Gassama terminó siendo de los más destacados de forma negativa, el hincha esperaba un delantero de nivel, pero no se logró dar.

Anuncio de la salida de Álvaro Barco (Foto: Universitario).

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¿Qué jugadores trajo Álvaro Barco a Universitario?

El jugador más importante fue Caín Fara, quien por ahora es el que más está rindiendo en el club, siendo un titular absoluto. El central de 31 años de edad viene siendo de los defensores más eficientes del club en esta temporada 2026. Después, Lisandro Alzugaray fue un gran agregado, lastimosamente su lesión se ha sentido bastante.

Caín Fara en los entrenamientos de Universitario (Foto: Universitario).

Mientras tanto, los siguientes jugadores no han estado en nivel o por ahora no han demostrado nada. Se tiene a Miguel Silveira, quien con 22 años no ha sido una gran alternativa en el mediocampo. Bryan Reyna se ve sin gran ritmo, por ese motivo es que no estuvo jugando en Belgrano, dejando en claro que tiene mucho por mejorar.

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Héctor Fértoli tampoco ha terminado de cuajar como se podría esperar en el club, siendo un suplente sin muchas oportunidades en el primer equipo. No ha gustado en la hinchada. Siendo Sekou Gassama el jugador que menos ha rendido, su falta de fútbol se debe a que no pudo hacer una pretemporada por llegar tarde y esto lo terminó condicionando.

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