Tras la designación de Jorge Araujo como técnico interino, Universitario continúa evaluando opciones para elegir a su entrenador definitivo en lo que resta de la temporada.

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En ese proceso, la dirigencia crema viene analizando distintos perfiles, tanto nacionales como extranjeros, con el objetivo de encontrar al indicado para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Sin embargo, en las últimas horas surgió un nombre que ha generado sorpresa y polémica entre los hinchas: Juan Reynoso. El entrenador está libre tras terminar su paso en Melgar y de firmar dirigiría desde el Torneo Clausura.

Según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa de L1 MAX, el exseleccionador nacional ha ingresado en la carpeta de candidatos: “La semana pasada era un no rotundo de Universitario para Juan Reynoso, pero ahora último lo han visto como opción y su nombre está en la mesa”.

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Juan Reynoso y Piero Alva conversando sobre el presente de Universitario. (Foto: Universitario)

Confirmado: Juan Reynoso está en carpeta para ser el nuevo DT de Universitario

La posibilidad no pasa desapercibida, ya que existe una marcada animadversión por parte de un sector importante de la hinchada de Universitario de Deportes hacia Juan Reynoso.

De esta manera, la búsqueda del nuevo DT crema suma un capítulo inesperado, donde lo futbolístico y el contexto emocional del hincha podrían jugar un papel clave en la decisión final.

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Juan Reynoso cuando se coronó campeón con Cruz Azul de México. (Foto: Liga MX)

¿Qué clubes dirigió Juan Reynoso?

Juan Reynoso debutó como entrenador profesional dirigiendo a Coronel Bolognesi, luego pasó por clubes peruanos como Universitario, Juan Aurich, Sporting Cristal, Melgar, Cusco y en el extranjero a equipos de México como Cruz Azul Hidalgo, Puebla y Cruz Azul.

¿Cuántos años tiene Juan Reynoso?

Juan Reynoso tiene 56 años, es entrenador peruano y actualmente está libre tras dirigir a Melgar en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

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Datos claves

Jorge Araujo asume el cargo de técnico interino mientras el club busca un entrenador definitivo.

Juan Reynoso es candidato oficial para dirigir a Universitario desde el próximo Torneo Clausura.

El periodista Gustavo Peralta confirmó que el exseleccionador nacional integra la carpeta de opciones cremas.