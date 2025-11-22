Alianza Lima vs. Rebaza Acosta por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley vía Latina

Actualmente Alianza Lima está en la cima de la tabla de posiciones, ha disputado 6 encuentros y los 6 los ha ganado, siendo la única puntera de la Liga Peruana de Vóley.

La Liga Peruana de Vóley se mantiene en un gran momento y los partidos cada vez son más emocionantes. Esta vez, por la fecha número 5 el conjunto de Alianza Lima se enfrentará al cuadro de Rebaza Acosta este sábado 22 de noviembre desde las 19:00 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. La transmisión del partido será por Latina y el minuto a minuto en Bolavip Perú.

El cuadro ‘blanquiazul’ está ahora mismo en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. Esto después de haber ganado todos sus partidos, pero en este caso tiene dos juegos adelantados debido a que viajará en diciembre al Mundial de Clubes. Por lo que tiene ventaja frente a sus rivales que están buscando alcanzar a las ‘íntimas’.

Su último partido fue frente a Deportivo Soan, al cual consiguió vencer a mitad de semana por un contundente 3-1. Tranquilamente pudo ser un 3-0, pero las ‘blanquiazules’ se confiaron más de la cuenta y acabó con sets: 25-18 21-25 25-19 25-13.

Por el lado de Rebaza Acosta, está teniendo varios altibajos, no es un equipo firme y se mantiene en la mitad de la tabla. En sus 4 juegos, ha logrado 2 victorias y 2 derrotas en lo que va de la temporada. Su último juego ante Olva Latino, al cual le dio pelea, pero no pudo evitar caer en un 3-2 con sets: 19-25 20-25 25-15 25-16 15-10.