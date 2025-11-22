Es tendencia:
Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs. Rebaza Acosta por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley vía Latina

Alianza Lima se enfrenta a Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley en el Coliseo Miguel Grau.

¡Alianza Lima se prepara para el partidazo!

Las jugadoras de Alianza Lima preparadas para el partidazo ante Rebaza Acosta.

¡Alianza Lima en la cima!

Actualmente Alianza Lima está en la cima de la tabla de posiciones, ha disputado 6 encuentros y los 6 los ha ganado, siendo la única puntera de la Liga Peruana de Vóley.

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. Rebaza Acosta!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto entre Alianza Lima vs. Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley.

Por Bruno Castro

Alianza Lima vs. Rebaza Acosta.
Alianza Lima vs. Rebaza Acosta.

La Liga Peruana de Vóley se mantiene en un gran momento y los partidos cada vez son más emocionantes. Esta vez, por la fecha número 5 el conjunto de Alianza Lima se enfrentará al cuadro de Rebaza Acosta este sábado 22 de noviembre desde las 19:00 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. La transmisión del partido será por Latina y el minuto a minuto en Bolavip Perú.

El cuadro ‘blanquiazul’ está ahora mismo en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. Esto después de haber ganado todos sus partidos, pero en este caso tiene dos juegos adelantados debido a que viajará en diciembre al Mundial de Clubes. Por lo que tiene ventaja frente a sus rivales que están buscando alcanzar a las ‘íntimas’.

Su último partido fue frente a Deportivo Soan, al cual consiguió vencer a mitad de semana por un contundente 3-1. Tranquilamente pudo ser un 3-0, pero las ‘blanquiazules’ se confiaron más de la cuenta y acabó con sets: 25-18 21-25 25-19 25-13.

Por el lado de Rebaza Acosta, está teniendo varios altibajos, no es un equipo firme y se mantiene en la mitad de la tabla. En sus 4 juegos, ha logrado 2 victorias y 2 derrotas en lo que va de la temporada. Su último juego ante Olva Latino, al cual le dio pelea, pero no pudo evitar caer en un 3-2 con sets: 19-25 20-25 25-15 25-16 15-10.

bruno castro
Bruno Castro
