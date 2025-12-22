Así reaccionaron las voleibolistas de Alianza Lima tras ver error de su DT ante Universitario

La temporada 2025-2026 de la Liga Peruana de Vóley tuvo uno de sus duelos más intensos con el clásico entre Alianza Lima y Universitario, disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, donde el cuadro ‘íntimo’ se impuso por 3-0. No obstante, el resultado podría variar debido a la polémica que se generó durante el encuentro.

Todo se originó en el primer parcial, cuando el entrenador Facundo Morando, al realizar ajustes en su equipo, mantuvo a cuatro jugadoras extranjeras simultáneamente en cancha.

Esto provocó la protesta inmediata desde el banco ‘merengue’ y también desde las tribunas. La escena fue captada por las cámaras de transmisión, por lo que no tardó en generar polémica.

La polémica del clásico en la Liga Peruana de Vóley

Cuando el primer set estaba por finalizar, Facundo Morando optó por ejecutar un doble cambio, aunque finalmente solo ingresó la colombiana Doris Manco en reemplazo de Clarivett Yllescas.

Dicha acción dejó momentáneamente a Alianza Lima con cuatro jugadoras extranjeras en cancha, hecho que fue advertido por los comentaristas durante la transmisión en vivo y que generó evidente inquietud en el campo de juego.

Recordemos que, según el reglamento de la Liga Peruana de Vóley, cada equipo puede tener un máximo de tres extranjeras en el campo y que todas ellas deben ser mayores de 18 años: “En el campo de juego se considerará la nacionalidad de la líbero que ingresa sin importar la nacionalidad de la deportista por la que lo hace”.

¿Alianza Lima puede quedarse con los tres puntos?

En medio del debate, fue el periodista Carlos Benavente quien aportó claridad sobre el tema a través de sus redes sociales. En un tweet, explicó que si bien existe la postura de que Alianza Lima debería ser sancionado, las Bases de la Liga Peruana de Vóley no establecen una penalidad específica para este tipo de infracción.

Asimismo, explicó que el reglamento de la FIVB detalla cómo se debió proceder en ese momento y señaló que el procedimiento arbitral no habría sido el adecuado.

“Si bien más de uno sostiene que Alianza debería perder puntos en mesa por infracción cometida, Bases de LPV no contemplan sanción específica para este tipo de falta y reglamento de FIVB indica claramente cómo se debió actuar. Al parecer, procedimiento arbitral no fue el correcto“, explicó el mencionado comunicador.

