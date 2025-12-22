Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizaron un nuevo clásico por la Liga Peruana de Vóley en las instalaciones del Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

El encuentro, marcado por la controversia, terminó con triunfo del cuadro ‘blanquiazul’, que no tardó en manifestarse a través de sus plataformas digitales luego de imponerse ante su eterno rival.

Cabe resaltar que el duelo generó diversas reacciones por lo ocurrido en el primer parcial. En medio de los ajustes tácticos, Facundo Morando mantuvo en el campo a cuatro jugadoras extranjeras al mismo tiempo, una situación que, de acuerdo con las bases del torneo, no está permitida.

Alianza Lima envió contundente mensaje a Universitario

A partir de este escenario, Universitario presentará el reclamo por los tres puntos, lo que le permitiría igualar a Alianza Lima en lo más alto de la tabla de posiciones.

Mientras tanto, el equipo de La Victoria respondió a la polémica con un mensaje contundente en sus redes sociales, acompañado de una imagen de todo su plantel: : “Demostrando en la cancha. ¡Firmes, equipo!”, se puede leer en la publicación.

ver también ¿Alianza Lima puede perder los puntos ante Universitario? El reglamento aclara la polémica

El inicio del clásico fue parejo y disputado, aunque el conjunto ‘íntimo’ logró sacar ventaja y encaminó el partido hasta cerrar el triunfo por 3-0. No obstante, sobre el tramo final del primer set se produjo la acción que desató la polémica, cuando las vigentes campeonas nacional tuvieron a cuatro jugadoras extranjeras en cancha.

Ahora, será la Federación Peruana de Vóley (FPV) en conjunto con la organización del torneo, los encargados de evaluar el reclamo presentado por Universitario y definir una resolución en los próximos días.

¿Qué dicen las bases de la Liga Peruana de Vóley?

De acuerdo con el reglamento de la Liga Peruana de Vóley, cada equipo puede contar con un máximo de tres jugadoras extranjeras en el campo de juego. Asimismo, la normativa establece que todas ellas deben ser mayores de 18 años.

“En el campo de juego se considerará la nacionalidad de la líbero que ingresa sin importar la nacionalidad de la deportista por la que se ingresa“, se lee en el reglamento.

Sin embargo, lo que no queda claro es la sanción que podría sufrir el club que cometió el error en mención. Incluso, señalan que serían los árbitros los llamados a actuar en dicho momento.

DATOS CLAVES

Alianza Lima derrotó 3-0 a Universitario, pero alineó a cuatro extranjeras simultáneamente en el primer set.

El reglamento de la Liga Peruana de Vóley permite un máximo de tres extranjeras en campo.