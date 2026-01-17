Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el triunfo de Alianza Lima ante Atenea

Se viene jugando la fecha número 2 de la Fase dos de la Liga Peruana de Vóley. En la jornada sabatina se vivieron duelos de alto impacto, con grandes emociones que llevaron a los aficionados de disfrutar los partidos. El Polideportivo Lucha Fuentes mostró un lindo marco de público que acompañó los encuentros.
En el primer encuentro de la jornada, el cuadro de Deportivo Soan mostraron una gran cara. Si bien son las últimas en la tabla de posición, se destacó su juego ofensivo, logrando vencer a Rebaza Acosta por 3-1. El juego terminó con sets 16 a 25, 25 a 20, 17 a 25 y 18 a 25.
En el lado de uno de las sorpresas, se vivió un juego redondo entre Alianza Lima ante Atlético Atenea. El conjunto ‘Blanquiazul’ se vio sorprendido frente al cuadro de la ‘Diosa’, que les plantó cara en cada uno de los sets. Pero al final las victorianas fueron las que terminaron imponiéndose por 20-25, 25-23, 25-18, 22-25 y 15-11.
El último partido del día lo jugarán la San Martín frente a Regatas Lima, en un juego que se espera que pueda sacar chispas. Encuentro que dará inicio en unos minutos más.
Así se mueve la tabla de posiciones
Tras los partidos de este sábado, así se mueve la tabla de posiciones en la fecha número 2.
|1
|Universitario
|33
|2
|USMP
|32
|3
|Alianza Lima
|32
|4
|Atlético Atenea
|21
|5
|Regatas Lima
|18
|6
|Circolo
|19
|7
|Géminis
|17
|8
|Rebaza Acosta
|13
|9
|Deportivo Soan
|13
|10
|Olva Latino
|9
ver también
Alianza Lima sufrió, pero venció a Atenea en un partidazo en la Liga Peruana de Vóley
Partidos que faltan en la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley
Por otro lado, el domingo se jugarán los últimos dos encuentros que faltan para esta fecha número 2 de la Segunda Etapa.
- Circolo vs. Géminis – 15:15
- Universitario vs. Olva Latino – 17:00