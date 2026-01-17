Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el triunfo de Alianza Lima ante Atenea

Se viene jugando la fecha número 2 de la Fase dos de la Liga Peruana de Vóley. En la jornada sabatina se vivieron duelos de alto impacto, con grandes emociones que llevaron a los aficionados de disfrutar los partidos. El Polideportivo Lucha Fuentes mostró un lindo marco de público que acompañó los encuentros.

Publicidad

Publicidad

En el primer encuentro de la jornada, el cuadro de Deportivo Soan mostraron una gran cara. Si bien son las últimas en la tabla de posición, se destacó su juego ofensivo, logrando vencer a Rebaza Acosta por 3-1. El juego terminó con sets 16 a 25, 25 a 20, 17 a 25 y 18 a 25.

En el lado de uno de las sorpresas, se vivió un juego redondo entre Alianza Lima ante Atlético Atenea. El conjunto ‘Blanquiazul’ se vio sorprendido frente al cuadro de la ‘Diosa’, que les plantó cara en cada uno de los sets. Pero al final las victorianas fueron las que terminaron imponiéndose por 20-25, 25-23, 25-18, 22-25 y 15-11.

El último partido del día lo jugarán la San Martín frente a Regatas Lima, en un juego que se espera que pueda sacar chispas. Encuentro que dará inicio en unos minutos más.

Publicidad

Publicidad

Así se mueve la tabla de posiciones

Tras los partidos de este sábado, así se mueve la tabla de posiciones en la fecha número 2.

1 Universitario 33 2 USMP 32 3 Alianza Lima 32 4 Atlético Atenea 21 5 Regatas Lima 18 6 Circolo 19 7 Géminis 17 8 Rebaza Acosta 13 9 Deportivo Soan 13 10 Olva Latino 9

ver también Alianza Lima sufrió, pero venció a Atenea en un partidazo en la Liga Peruana de Vóley

Partidos que faltan en la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley

Por otro lado, el domingo se jugarán los últimos dos encuentros que faltan para esta fecha número 2 de la Segunda Etapa.

Circolo vs. Géminis – 15:15

Universitario vs. Olva Latino – 17:00

Publicidad