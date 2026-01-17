Es tendencia:
Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima 0-1 Atenea EN VIVO y GRATIS por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley vía Latina

Por la Liga Peruana de Vóley, el cuadro de Alianza Lima se mide frente a Atlético Atenea.

Set 2: Alianza Lima 9-5 Atenea

Alianza Lima saca importante ventaja en este segundo set, habrá que ver si logran mantenerlo mientras se van a descanso pedido por el cuadro de Atlético Atenea.

Set 2: Alianza Lima 4-3 Atenea

Nuevamente se ve un inicio parejo entre ambos equipos.

¡Arrancó el segundo set!

Ya se juega el segundo Set entre Alianza Lima vs. Atlético Atenea.

¡El primer punto es para Atenea!

El cuadro de Atlético Atenea sumó su primer punto tras vencer en el primer set a Alianza Lima por 25 a 20

Set 1: Alianza Lima 17-19 Atenea

Atlético Atenea viene sorprendiendo y ya supera a Alianza Lima en Villa El Salvador.

Set 1: Alianza Lima 14-14 Atenea

Alianza Lima se durmió y el juego está en empate otra vez. Facundo Morando pidió tiempo tras esta situación.

Set 1: Alianza Lima 12-9 Atenea

Tiempo pedido por Atlético Atenea, el conjunto de Alianza Lima se despega por primera vez en el partido.

Set 1: Alianza Lima 7-8 Atenea

Punto a punto, el cuadro de Atenea va por delante, pero Alianza Lima no se les despega.

Set 1: Alianza Lima 4-4 Atenea

Parejo inicio de partido, las jugadores están muy atentas y se ponen en paridad.

¡Arrancó el partido!

En el Polideportivo Lucha Fuentes ya se juega el Alianza Lima vs. Club Atlético Atenea.

¡Los equipos calientan!

En el Polideportivo Lucha Fuentes los equipos comienzan a entrar en calor antes del inicio del compromiso.

¡Llegó Alianza Lima!

El plantel de Alianza Lima ya se encuentra en el Polideportivo Lucha Fuentes.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Atenea?

El encuentro es el segundo de este sábado 17 de enero, por lo que dará inicio desde las 17:00 horas.

¡Alianza Lima rumbo al Polideportivo!

El plantel de Alianza Lima rumbo al Polideportivo Lucha Fuentes.

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. Atenea!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Alianza Lima vs. Club Atlético Atenea.

Por Bruno Castro

© Alianza Lima VóleyAlianza Lima se enfrenta a Atlético Atenea.

Por la fecha número 2 de la Segunda Etapa de la Liga Peruana de Vóley, el cuadro de Alianza Lima se enfrenta a Atlético Atenea. Partido que se llevará a cabo este sábado 17 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador. Juego que se podrá disfrutar desde las 17:00 horas de Perú y la transmisión estará a cargo de Latina, así como la página oficial de la FPV. Podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

En la primera jornada de esta Segunda Etapa, el cuadro de Alianza Lima logró un triunfo ante Rebaza Acosta. No fue un partido nada sencillo, pero consiguieron imponerse por 3-1. Esmeralda Sánchez terminó siendo la jugadora del partido y los sets terminaron 25-21, 25-15- 17-25 y 25-17.

Por su lado, el cuadro de Club Atlético Atenea sufrió una derrota bastante dura ante Géminis. Si bien opusieron resistencia, en los puntos importantes no tuvieron las herramientas suficiente para doblegar a su rival. Terminaron cayendo por 3-0, Nicole Pérez terminó siendo la mejor jugadora del partido. En cuanto a los sets, terminaron 22-25, 21-25 y 20-25.

Bruno Castro
