Alianza Lima 0-1 Atenea EN VIVO y GRATIS por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley vía Latina

El encuentro es el segundo de este sábado 17 de enero, por lo que dará inicio desde las 17:00 horas.

Alianza Lima saca importante ventaja en este segundo set, habrá que ver si logran mantenerlo mientras se van a descanso pedido por el cuadro de Atlético Atenea.

Por la fecha número 2 de la Segunda Etapa de la Liga Peruana de Vóley, el cuadro de Alianza Lima se enfrenta a Atlético Atenea. Partido que se llevará a cabo este sábado 17 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador. Juego que se podrá disfrutar desde las 17:00 horas de Perú y la transmisión estará a cargo de Latina, así como la página oficial de la FPV. Podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

En la primera jornada de esta Segunda Etapa, el cuadro de Alianza Lima logró un triunfo ante Rebaza Acosta. No fue un partido nada sencillo, pero consiguieron imponerse por 3-1. Esmeralda Sánchez terminó siendo la jugadora del partido y los sets terminaron 25-21, 25-15- 17-25 y 25-17.

Por su lado, el cuadro de Club Atlético Atenea sufrió una derrota bastante dura ante Géminis. Si bien opusieron resistencia, en los puntos importantes no tuvieron las herramientas suficiente para doblegar a su rival. Terminaron cayendo por 3-0, Nicole Pérez terminó siendo la mejor jugadora del partido. En cuanto a los sets, terminaron 22-25, 21-25 y 20-25.