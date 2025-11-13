Alianza Lima ya conoce a sus rivales: así quedaron los grupos para el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025

Todo está casi listo para la histórica participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Con los equipos ya confirmados, recientemente se dio a conocer el exigente grupo que enfrentará el conjunto bicampeón de la Liga Peruana.

Publicidad

Publicidad

Bajo la dirección del argentino Facundo Morando, las ‘íntimas’ deberán medirse ante las campeonas de Asia y Brasil. Recordemos que, será la primera ocasión en la que un club peruano participe en un torneo de esta envergadura.

Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes

Según se pudo conocer, el cuadro ‘blanquiazul’ integra el Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley. En ese sentido, uno de los rivales más complicados que tendrá por delante será el Savino Del Bene Scandicci de Italia, vigente subcampeón de Europa.

Alianza Lima (Perú)

Osasco São Cristóvão (Brasil)

Savino Del Bene Scandicci (Italia)

VC Zhetysu (Kazjistán)

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, el Grupo B quedó confirmado de la siguiente manera: Imoco Conegliano (Italia), Dentil Praia Clube (Brasil), Orlando Valkyries (Estados Unidos) y Zamalek SC (Egipto).

Grupos conformados para el Mundial de Clubes (Sobre La Net).

ver también Alianza Lima venció sin despeinarse a Circolo en la Liga Peruana de Vóley

¿Cuándo inicia el Mundial de Clubes?

La edición 2025 del Mundial de Clubes de Vóley Femenino se llevará a cabo en la ciudad de Sao Paulo en Brasil. Todos los compromisos tendrán lugar en las instalaciones del Complejo Deportivo Pacaembu, entre el 9 y el 14 de diciembre.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

Alianza Lima integra el Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025, el primer club peruano en el torneo.

Alianza Lima deberá enfrentar en su grupo al Savino Del Bene Scandicci de Italia, vigente subcampeón de Europa.

El Mundial de Clubes de Vóley Femenino se realizará del 9 al 14 de diciembre en Sao Paulo, Brasil.

Publicidad