Alianza Lima vs. Universitario: fecha y hora confirmadas del duelo por la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima y Universitario protagonizarán un nuevo clásico luego del encuentro marcado por la controversia, en el que las ‘Pumas’ se quedaron con el triunfo debido a una indebida alineación de extranjeras por parte del cuadro ‘íntimo’.
El duelo genera gran expectativa, ya que ambos equipos pelean por el título de la Liga Peruana de Vóley. A continuación, revisa toda la información sobre el enfrentamiento que se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Peruana de Vóley?
El choque entre Alianza Lima y Universitario, correspondiente a la octava jornada de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley, está programado para disputarse este domingo 1 de marzo de 2026.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universitario?
‘Cremas’ y ‘blanquiazules’ se enfrentarán desde las 16:45 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Consulta a continuación la hora del partido según tu país para no perderte este esperado encuentro.
ver también
Natalia Málaga, DT de Géminis, no se guardó nada y calificó con firmeza a Universitario: “No son…”
- México: 15:45 horas
- Venezuela y Bolivia: 17:45 horas
- Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 18:45 horas
- España: 22:45 horas
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario?
Los hinchas de ambos equipos podrán disfrutar del partido a través de las pantallas de Latina Televisión, disponible en señal abierta por los canales 2 y 702 HD. La transmisión también podrá verse en la web y en el canal oficial de YouTube de dicho medio.
Por su parte, Bolavip Perú brindará una completa cobertura, con la previa del encuentro, el punto a punto, las jugadas destacadas, declaraciones de las jugadoras, resultados, tabla de posiciones y mucho más.
DATOS CLAVES
- Alianza Lima y Universitario jugarán el clásico de vóley este domingo 1 de marzo de 2026.
- El encuentro se realizará en el Polideportivo Lucha Fuentes a las 16:45 horas de Perú.
- Latina Televisión transmitirá el partido en señal abierta y a través de su canal de YouTube.