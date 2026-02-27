Alianza Lima vs. Universitario: fecha y hora confirmadas del duelo por la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima y Universitario protagonizarán un nuevo clásico luego del encuentro marcado por la controversia, en el que las ‘Pumas’ se quedaron con el triunfo debido a una indebida alineación de extranjeras por parte del cuadro ‘íntimo’.

El duelo genera gran expectativa, ya que ambos equipos pelean por el título de la Liga Peruana de Vóley. A continuación, revisa toda la información sobre el enfrentamiento que se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Peruana de Vóley?

El choque entre Alianza Lima y Universitario, correspondiente a la octava jornada de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley, está programado para disputarse este domingo 1 de marzo de 2026.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universitario?

‘Cremas’ y ‘blanquiazules’ se enfrentarán desde las 16:45 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Consulta a continuación la hora del partido según tu país para no perderte este esperado encuentro.

México: 15:45 horas

Venezuela y Bolivia: 17:45 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 18:45 horas

España: 22:45 horas

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario?

Los hinchas de ambos equipos podrán disfrutar del partido a través de las pantallas de Latina Televisión, disponible en señal abierta por los canales 2 y 702 HD. La transmisión también podrá verse en la web y en el canal oficial de YouTube de dicho medio.

Por su parte, Bolavip Perú brindará una completa cobertura, con la previa del encuentro, el punto a punto, las jugadas destacadas, declaraciones de las jugadoras, resultados, tabla de posiciones y mucho más.

