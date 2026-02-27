Es tendencia:
Vóley

Alianza Lima vs. Universitario: fecha y hora confirmadas del duelo por la Liga Peruana de Vóley

Ambos equipos buscarán quedarse con el triunfo para poder ubicarse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Por Nicole Cueva

Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Peruana de Vóley.
© Composición Bolavip PerúAlianza Lima vs. Universitario por la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima y Universitario protagonizarán un nuevo clásico luego del encuentro marcado por la controversia, en el que las ‘Pumas’ se quedaron con el triunfo debido a una indebida alineación de extranjeras por parte del cuadro ‘íntimo’.

El duelo genera gran expectativa, ya que ambos equipos pelean por el título de la Liga Peruana de Vóley. A continuación, revisa toda la información sobre el enfrentamiento que se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Peruana de Vóley?

El choque entre Alianza Lima y Universitario, correspondiente a la octava jornada de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley, está programado para disputarse este domingo 1 de marzo de 2026.

Partidos del domingo 1 de marzo en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Latina
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universitario?

‘Cremas’ y ‘blanquiazules’ se enfrentarán desde las 16:45 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Consulta a continuación la hora del partido según tu país para no perderte este esperado encuentro.

Natalia Málaga, DT de Géminis, no se guardó nada y calificó con firmeza a Universitario: “No son…”

ver también

Natalia Málaga, DT de Géminis, no se guardó nada y calificó con firmeza a Universitario: “No son…”

  • México: 15:45 horas
  • Venezuela y Bolivia: 17:45 horas
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 18:45 horas
  • España: 22:45 horas

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario?

Los hinchas de ambos equipos podrán disfrutar del partido a través de las pantallas de Latina Televisión, disponible en señal abierta por los canales 2 y 702 HD. La transmisión también podrá verse en la web y en el canal oficial de YouTube de dicho medio.

Por su parte, Bolavip Perú brindará una completa cobertura, con la previa del encuentro, el punto a punto, las jugadas destacadas, declaraciones de las jugadoras, resultados, tabla de posiciones y mucho más.

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima y Universitario jugarán el clásico de vóley este domingo 1 de marzo de 2026.
  • El encuentro se realizará en el Polideportivo Lucha Fuentes a las 16:45 horas de Perú.
  • Latina Televisión transmitirá el partido en señal abierta y a través de su canal de YouTube.
