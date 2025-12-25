Tras lo sucedido en la última jornada de la Liga Peruana de Vóley, quedó en duda cuál sería la resolución sobre el resultado del encuentro entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Hasta el momento, la FPV no ha emitido un pronunciamiento oficial en respuesta al reclamo presentado por el club ‘crema’; sin embargo, la actual jefa del equipo de vóley de las ‘blanquiazules’ señaló que no existirían motivos para otorgarle el triunfo al equipo contrario.

Cenaida Uribe declaró para Ovación y sostuvo que el único responsable de no haber aplicado el reglamento de manera inmediata fue el árbitro. “En este caso puntual quien se equivocó fue el árbitro, ya que no aplicó el reglamente y permitió que el primer set se complete en esas condiciones”, expresó.

Cenaida Uribe apuntó contra el árbitro tras polémica

La exvoleibolista señaló que el árbitro debió haber sancionado de inmediato a Alianza Lima, otorgándole el punto y el servicio al equipo dirigido por Francisco Hervás.

“Amparándose en el reglamento de la FIVB, ante una sustitución ilegal, el árbitro debió sancionar a Alianza Lima con punto y saque a favor de Universitario, y posteriormente ordenar la corrección de la sustitución”, explicó.

En ese sentido, la medallista olímpica fue enfática al señalar que no correspondería aplicar una sanción a la institución ‘victoriana’, ya que el error se buscó corregir de manera inmediata.

“Alianza Lima no debe ser sancionado con la pérdida del partido. Antes de que se reanude el juego, nuestro entrenador intentó corregir el error, y eso debe ser considerado. La falta en la aplicación del reglamento fue el árbitro“, sentenció.

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, junto a uno de los árbitros del clásico.

¿Cuándo juega Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima se medirá ante la Universidad San Martín este sábado 27 de diciembre a las 19:00 horas de Perú en un duelo correspondiente a la décima jornada de la Liga Peruana de Vóley.

El vigente campeón nacional lidera la tabla de posiciones con 27 puntos, mientras que las ‘santas’ marchan segundas con 24; una victoria del elenco de Santa Anita le permitiría igualar a las ‘íntimas’ en la cima.

DATOS CLAVES

Cenaida Uribe sostuvo que la responsabilidad de la infracción recae en el árbitro, por no aplicar el reglamento de la FIVB de forma inmediata.

La jefa del equipo íntimo explicó que la sanción correcta debió ser punto y saque para Universitario, no la pérdida del partido en mesa.

Alianza Lima enfrentará a la Universidad San Martín este sábado 27 de diciembre en un duelo por el liderato de la liga.

