Cenaida Uribe reveló millonaria deuda de la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima

Cenaida Uribe, jefa del equipo de vóley de Alianza Lima, reveló que la Federación Peruana de Vóley (FPV) mantiene una importante deuda pendiente con el club ‘blanquiazul’, la cual supera los 400 mil soles.

Asimismo, la exvoleibolista señaló que el máximo ente regulador del vóley nacional, actualmente presidida por Gino Vegas, no ha mostrado voluntad para saldar la deuda pendiente con la institución.

Gino Vegas, presidente de la FPV (Difusión).

“Sí, nos deben 490 mil soles. Entonces, ¿cómo es que tú mandas dentro de las bases un documento que firmes un compromiso que no tienes ninguna deuda con las jugadoras y la Federación nos debe a nosotros medio millón de soles? No tiene sentido”, reveló Uribe en diálogo con ‘Puro Vóley’.

¿Desde cuándo existe la deuda?

Es importante mencionar que, la excongresista realizó esta denuncia mientras se revisan las bases del campeonato nacional, en las cuales la máxima autoridad del vóley peruano exige que los clubes estén al día con los pagos a sus jugadoras y cuerpo técnico.

Según dio a conocer, la deuda existe desde hace cuatros años: “Eso es correspondiente a los años 2021, 2022 y 2023, me parece, cuando ya era presidente Gino Vegas. Nos deben desde hace cuatro años, ni para que digan que no sabían, Gino ya estaba en el cargo”.

Sobre las reuniones con la FPV

La dirigente también señaló que, pese a haber sostenido una serie de reuniones en los últimos años, aún no se ha podido llegar a un acuerdo y encontrar una solución definitiva al problema.

“En estos tres años con Alianza nos hemos reunido unas cuatro veces. En la primera reunión nos dijeron ‘no les vamos a pagar, no tenemos la plata’. La segunda, vinimos también con la jefa en ese momento y dijeron ‘vamos a hacer un plan de pago, una propuesta el año pasado’ y hasta ahorita cero”, explicó en primera instancia.

Además, agregó lo siguiente: “Decíamos ‘descuéntame lo de la cancha con lo que me deben’, pero nunca nos descontaron. Nos descontaron de la taquilla, así que parece que este año sí se va a dar eso. O sea, me van a descontar de lo que me deben”.

