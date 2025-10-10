Cenaida Uribe confirmó relación y brutal decisión con Julieta Lazcano y preparador físico de Alianza Lima: “Terminó mal”

Alianza Lima se consagró bicampeón de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025 tras imponerse ante Regatas Lima en una emocionante final. A varios meses de ese histórico triunfo, la jefa de equipo, Cenaida Uribe, reveló información inédita sobre una de las jugadoras más destacadas del plantel: Julieta Lazcano.

La salida de la voleibolista argentina generó gran sorpresa entre los hinchas ‘íntimos’, ya que era considerada una jugadora fundamental en el esquema del equipo.

No obstante, con el paso del tiempo se conoció que su desvinculación estuvo relacionada con una relación sentimental con David Torres, quien en ese momento se desempeñaba como preparador físico del cuadro ‘blanquiazul’.

¿Qué dijo Cenaida Uribe sobre Julieta Lazcano?

“Para mí terminó mal (la relación). No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico. Nunca me di cuenta. Lo primero que hice fue sacarlo a él porque eso no se permite. Siempre lo he escuchado de entrenadores: entrenador que se mete con jugadora está fuera inmediatamente. Es lo que yo hice”, reveló en el programa ‘¡De Una!’ de Radio Ovación.

Uribe expresó su decepción al referirse a este episodio, señalando que no había percibido lo que ocurría en ese momento. Incluso confesó que solía poner a Lazcano como ejemplo de profesionalismo dentro del grupo.

“Me chocó un montón, no me di cuenta para nada. Mi relación con ella quedó en cero porque eso no se hace. A pesar de que yo siempre decía que Julieta era el ejemplo de lo que tiene que ser una profesional. En la cancha era un ejemplo, pero sobre lo que hacen afuera yo no llego. Fue una decepción. No hay ninguna relación”, sentenció.

Julieta Lazcano embarazada

A través de sus redes sociales, Julieta Lazcano compartió con entusiasmo una noticia muy especial: está esperando su primer hijo junto a David Torres, expreparador físico de Alianza Lima.

Mediante una emotiva publicación, la argentina dio a conocer su embarazo al compartir varias fotografías en las que se le ve luciendo su pancita y mostrando la ecografía de su bebé. La deportista también reveló que su hija llevará por nombre India.

“¿Sabes que el amor se multiplica?… No tengo palabras para explicar lo agradecida que estoy con la vida por haberte cruzado en mi camino. Dicen que cuando algo es para vos ni aunque te quites… y así fue”, escribió la deportista.

