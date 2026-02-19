Facundo Morando se sinceró tras debut de Alianza Lima en Sudamericano de Clubes: “No sé si somos favoritos”

Alianza Lima arrancó con el pie derecho su participación en el Sudamericano de Clubes tras imponerse por 3-0 a Banco República. Luego del sólido estreno internacional, el entrenador blanquiazul, Facundo Morando, analizó el rendimiento de su equipo y dejó una reflexión que no pasó desapercibida: “No sé si somos favoritos”.

Publicidad

Publicidad

En diálogo con el medio ‘Dosis de Voleibol’, el estratega argentino destacó la importancia de comenzar sumando y valoró el desempeño colectivo mostrado en el debut.

“Lo importante es ir partido a partido”

Morando se mostró conforme con lo realizado por sus dirigidas y resaltó la actitud del plantel en el primer encuentro del importante certamen continental.

“Lo importante es sumar e ir partido a partido. La verdad que hoy las chicas lo hicieron muy bien, así que felicitarlas. Todo se vio reflejado en el marcador. También quiero felicitar al equipo de Uruguay”, señaló el DT, reconociendo también el esfuerzo del conjunto rival.

Publicidad

Publicidad

El triunfo por tres sets a cero no solo le permitió a Alianza Lima comenzar con confianza, sino también posicionarse de buena manera en su grupo, sabiendo que el cierre de la zona será exigente.

“No sé si somos favoritos”

ver también ¿A qué hora juega Alianza Lima vs. San Martín por el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026?

Pese al contundente resultado, Morando evitó asumir el rótulo de candidato al título. El DT fue claro al señalar que el equipo no se desenfoca con etiquetas y que la prioridad es mantener la concentración en cada compromiso.

“La verdad que no sé si somos favoritos. Es importante empezar ganando y hacerlo con este marcador, porque sabemos que va a ser difícil el cierre de la zona y demás. Nosotros estamos enfocados en ir de a pocos, ese es el objetivo”, afirmó.

Publicidad

Publicidad

Además, dejó en claro que el título obtenido la temporada pasada no influye en el presente del plantel. “Eso ya quedó en el pasado, nosotros no pensamos en lo que pasó sino en lo que va a pasar. Lo que pasó la temporada pasada ya es historia”, remarcó.

Ahora, el foco está puesto en el siguiente desafío: el duelo ante la Universidad San Martín, rival directo tanto en el certamen internacional como en la Liga Peruana de Vóley.

DATOS CLAVES

Facundo Morando debutó en el Sudamericano de Clubes con una victoria de 3-0 ante Banco República.

Publicidad

Publicidad

El entrenador de Alianza Lima, Facundo Morando, rechazó el rótulo de favorito para ganar el torneo.