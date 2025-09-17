Es tendencia:
La Selección Peruana venció sin problemas a Bolivia en el inicio del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

La Selección Peruana no tuvo problemas para derrotar a Bolivia en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025.

Perú vs. Bolivia.
© Tribuna Deportiva PerúPerú vs. Bolivia.

La Selección Peruana de Vóley arrancó de gran forma en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025. El conjunto dirigido por Marcello Bencardino logró un importante triunfo frente a su similar de Bolivia en el grupo A. Demostrando que vienen a luchar por un puesto en el próximo Mundial de la categoría.

El equipo nacional se ubica en el grupo A junto a Bolivia y Chile. En este caso, la primera jornada fue frente al equipo del altiplano, al cual lograron superar en un encuentro que terminó en tan solo tres sets. Fue un contundente 3-0 el que consiguió el equipo patrio en este inicio.

En el primer set se vivió un choque más parejo, en el que Perú ganó por 25 a 18, luego el nivel de las bolivianas fue decayendo y en el segundo set cayeron por 25 a 14. Mientras tanto, el último y definitivo tercer set fue un contundente 25 a 10 que les dio sus primeros puntos en esta competición.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Peruana Sub 17?

La Selección Peruana tendrá su siguiente partido el próximo jueves 18 de setiembre desde las 17:30 horas ante Chile. Este será el primer juego que tenga el elenco sureño en esta competición internacional. Duelo que se desarrollará en el Polideportivo ‘Lucha Fuentes’ en Villa El Salvador.

¿Qué dijo el entrenador de Perú antes del partido?

El entrenador Marcello Bencardino en conversación con AquiTVO, habló sobre el objetivo de la Selección Peruana. El cual es bastante claro, conseguir meterse en el próximo Mundial Sub 17 que se celebrará en Chile.

“Tenemos un gran desafío, pero es un desafío que podemos disfrutar mucho. Hablo mucho con las deportistas en el sentido de que son bastante nuevas, de incluso tienen 13 o 14 años. Así que creo que es una oportunidad fantástica para mostrar el voleibol peruano a nivel sudamericano”, explicó.

