La figura de Suecia que le hace guiño a la Selección Peruana ¿Lo convocarán?

En Europa hoy mismo hay una gran cantidad de jugadores con doble nacionalidad que están dispuestos a jugar por la Selección Peruana. Otros por su parte, saben que son muy buenos y ven al cuadro patrio por debajo del hombro. Pero hay uno en especial que quiere ser parte del equipo nacional o por lo menos así parece.
Estamos hablando de Matteo Pérez, quien el pasado fin de semana dio su primera asistencia de la temporada. El lateral por la izquierda jugó todo el partido frente al Slaven Belupo, cuadro al que terminaron venciendo por un marcador de 2-5 y que les permite hoy ser punteros en la Liga de Croacia.
Mediante las redes sociales el jugador español Sergi Domínguez quiso felicitar a su compañero por su buen partido. Es por eso que lo etiquetó en una historia de Instagram, pero lo curioso fue que dejó un “Peruanito” acompañado de Emojis. Algo que es curioso debido a que justamente Pérez viene representando en la Sub 21 a Suecia. Por lo que posiblemente sea un mensaje para la FPF que no lo ha buscado para que forme parte del equipo patrio.
¿Quién es Matteo Pérez?
Probablemente hay muchos hinchas que no tengan la menor idea de quien es Matteo Pérez, esto se debe a que no es muy conocido en el país. Desde muy joven resaltó en el Bayern Múnich, en donde incluso llegó a debutar de forma profesional, pero este año dejó el club ‘Bávaro’ de forma definitiva para poder jugar en el Dinamo Zagreb.
Esta temporada el peruano no ha tenido tan fácil ganarse el lugar de titular en el gigante croata. Esto ha hecho que tenga que rotar muchas veces, pero a pesar de esto ha conseguido sumar hasta la fecha 14 partidos disputados, solo ha hecho una asistencia en 883 minutos en cancha. En todos estos juegos los ha hecho como lateral por la izquierda, posición en la que se viene especializando, aunque a veces en otros equipos lo hizo como interior o extremo incluso.
Datos Claves
- Matteo Pérez logró su primera asistencia en el triunfo 5-2 ante Slaven Belupo.
- Sergi Domínguez lo llamó “Peruanito” en Instagram pese a representar a Suecia.
- Ex Bayern Múnich suma 14 partidos y 883 minutos con el Dinamo Zagreb.